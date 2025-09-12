"De ki számolja?" – Egy hónapja házasodott össze Curtis és Judie: nem hiszed el, mennyire imádják egymást

Pontosan egy hónap telt el azóta, hogy a rapperből lett családapa. Curtis, azaz Széki Attila, hivatalosan is összekötötte az életét szerelmével, Barnai Judit Judie-val. Most egy romantikus fotóval és egy játékos megjegyzéssel emlékeztették követőiket az évfordulóra.

Curtis felesége Judit romantikus képpel ünnepli az évfordulót (Fotó: TV2)

Curtis és Judie szerelmesebb, mint valaha

A kép percek alatt indította be a gratulációk áradatát: sztárok, barátok és rajongók egyaránt írtak az ifjú párnak, sokan pedig azt hangsúlyozták, milyen ritka, hogy két ember ennyire harmóniában és boldogságban talál egymásra. „Szívből Gratulálok!” – írta egy követő, míg más szerint „Csodaszépek vagytok fiatalok”.

1 hónapja! De ki számolja???…

– írta Judie, miközben az esküvő napjáról megosztott egy meghitt pillanatot.

Egy hónap telt el

Az esküvőről korábban a Bors is beszámolt: augusztus 11-én, hétfőn mondták ki az igent, egy kifejezetten bensőséges, családi hangulatú szertartáson. A helyszín nem volt más, mint az újpesti Polgármesteri Hivatal, de a díszletnél sokkal fontosabb volt a meghatódott családtagok és barátok jelenléte. Judie-t édesanyja vezette az oltárhoz, Curtis oldalán pedig testvére, Tibor állt, míg a gyűrűket kisfia, Doncsi vitte.

Az ifjú pár nem vitte túlzásba a pompát, mégis minden apró részlet beszédes volt. A menyasszony hófehér ruhája klasszikus eleganciát sugárzott, Curtis pedig a tőle megszokott laza, mégis elegáns stílusban jelent meg. A szertartás után könnyek, ölelések és hangos taps kísérte az első hitvesi csókot, amit a jelenlévők egy életre szóló emlékként őriznek.

Egy álom vált valóra

A rappernek fontos volt, hogy Judie álmai valóra váljanak, és a nap tényleg róluk szóljon. A mostani évfordulós poszt azonban azt bizonyítja, hogy a pár nem csupán a nagy napra koncentrált – számukra minden apró évforduló, minden közösen megélt pillanat külön ünnep. Egy hónap után még mindig ott van az arcukon az a bizonyos „friss házas” mosoly, amit a követők is imádnak.

És hogy „ki számolja” a napokat? Lehet, hogy Judie csak viccesen írta, de valójában nagyon is sokan: a rajongók, akik velük együtt örülnek, a barátok, akik tanúi voltak a boldog pillanatnak, és persze ők ketten, akik minden reggel emlékeztetik egymást arra, hogy megtalálták, akit kerestek.