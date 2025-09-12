"De ki számolja?" – Egy hónapja házasodott össze Curtis és Judie: nem hiszed el, mennyire imádják egymást

Pontosan egy hónap telt el azóta, hogy a rapperből lett családapa. Curtis, azaz Széki Attila, hivatalosan is összekötötte az életét szerelmével, Barnai Judit Judie-val. Most egy romantikus fotóval és egy játékos megjegyzéssel emlékeztették követőiket az évfordulóra.
A kép percek alatt indította be a gratulációk áradatát: sztárok, barátok és rajongók egyaránt írtak az ifjú párnak, sokan pedig azt hangsúlyozták, milyen ritka, hogy két ember ennyire harmóniában és boldogságban talál egymásra. „Szívből Gratulálok!” – írta egy követő, míg más szerint „Csodaszépek vagytok fiatalok”.
1 hónapja! De ki számolja???…
– írta Judie, miközben az esküvő napjáról megosztott egy meghitt pillanatot.
Az esküvőről korábban a Bors is beszámolt: augusztus 11-én, hétfőn mondták ki az igent, egy kifejezetten bensőséges, családi hangulatú szertartáson. A helyszín nem volt más, mint az újpesti Polgármesteri Hivatal, de a díszletnél sokkal fontosabb volt a meghatódott családtagok és barátok jelenléte. Judie-t édesanyja vezette az oltárhoz, Curtis oldalán pedig testvére, Tibor állt, míg a gyűrűket kisfia, Doncsi vitte.
Az ifjú pár nem vitte túlzásba a pompát, mégis minden apró részlet beszédes volt. A menyasszony hófehér ruhája klasszikus eleganciát sugárzott, Curtis pedig a tőle megszokott laza, mégis elegáns stílusban jelent meg. A szertartás után könnyek, ölelések és hangos taps kísérte az első hitvesi csókot, amit a jelenlévők egy életre szóló emlékként őriznek.
A rappernek fontos volt, hogy Judie álmai valóra váljanak, és a nap tényleg róluk szóljon. A mostani évfordulós poszt azonban azt bizonyítja, hogy a pár nem csupán a nagy napra koncentrált – számukra minden apró évforduló, minden közösen megélt pillanat külön ünnep. Egy hónap után még mindig ott van az arcukon az a bizonyos „friss házas” mosoly, amit a követők is imádnak.
És hogy „ki számolja” a napokat? Lehet, hogy Judie csak viccesen írta, de valójában nagyon is sokan: a rajongók, akik velük együtt örülnek, a barátok, akik tanúi voltak a boldog pillanatnak, és persze ők ketten, akik minden reggel emlékeztetik egymást arra, hogy megtalálták, akit kerestek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.