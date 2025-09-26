"Előtte is szerelmesek voltunk, most is azok vagyunk" - Curtis bevallotta, milyen az élet az esküvő után

Curtis és szerelme, Barnai Judit augusztusban mondták ki a boldogító igent, és ezzel örökre összekötötték életüket. Jól látható, hogy nagyon szeretik egymást, így természetes volt, hogy összeházasodnak és hivatalosan is megerősítik szerelmüket – most pedig elárulta a rapper, hogy mennyit változott az életük az esküvő óta.
Curtis a Tények Plusznak nyilatkozott a házasságáról, és elmondta, hogy voltaképpen nem változott semmi, ugyanis a szerelmük lángja előtte és most is ugyanúgy ég.
Nem változott semmi, ugyanúgy éljük az életünket. Előtte is szerelmesek voltunk, most is azok vagyunk
– mondta Curtis.
A híresség arról is beszélt, hogyan zajlanak náluk a hétköznapok, mennyi időt tudnak együtt tölteni, és sajnos nem sokat vannak együtt, de a reggeli "rituálét" nem hagyják ki:
Azt összeollózni, hogy mind a ketten otthon legyünk egy időben, az nehéz. Általában reggelente vagyunk együtt, akkor megkávézunk közösen a két kiskutyánkkal, és akkor utána indul mindenki az útjára.
