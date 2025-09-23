Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Tekla névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Így még nem láthattad őket: Curtis fiairól osztott meg közös képet

Judie
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 21:47
Curtisgyermek
Még a nevüket is elárulta.

Széki Attila, Curtis meglepő ajándékkal lepte meg a rajongóit kedd este: Az Instagramon megosztott képhez csak annyit írt, hogy "Szőrös fiaim", az internet pedig felrobbant a cukiság-bombától.

Ázsia Expressz botrány Bódi tesók Vastag Csaba Mészáros Árpád Zsolt Curtis TV2
Curtis és felesége, Judie az Ázsia Expresszben bizonyítanak minden hétköznap este. Fotó:  TV2

Curtis, aki feleségével, Judieval az Ázsia Expressz kemény kalandjait is megjárták, idén nyáron végre összeházasodtak, és egy új tagot is köszöntöttek családjukban. Már többször kifejtették, hogy házikedvenceik szinte már a gyermekeikkel érnek fel számukra.

A két szőrmókot Curtis stílusosan 2Pac-nek és Dr. Dre-nek nevezte el, feltételezhetően a két rapper nagy tisztelőjeként. A kommentmezőben megjelent Judie is, aki csak annyit fűzött a könnyfakasztóan édes pillanathoz, hogy "Mindeneim".

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu