Így még nem láthattad őket: Curtis fiairól osztott meg közös képet

Széki Attila, Curtis meglepő ajándékkal lepte meg a rajongóit kedd este: Az Instagramon megosztott képhez csak annyit írt, hogy "Szőrös fiaim", az internet pedig felrobbant a cukiság-bombától.
Curtis, aki feleségével, Judieval az Ázsia Expressz kemény kalandjait is megjárták, idén nyáron végre összeházasodtak, és egy új tagot is köszöntöttek családjukban. Már többször kifejtették, hogy házikedvenceik szinte már a gyermekeikkel érnek fel számukra.
A két szőrmókot Curtis stílusosan 2Pac-nek és Dr. Dre-nek nevezte el, feltételezhetően a két rapper nagy tisztelőjeként. A kommentmezőben megjelent Judie is, aki csak annyit fűzött a könnyfakasztóan édes pillanathoz, hogy "Mindeneim".
