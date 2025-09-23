Így még nem láthattad őket: Curtis fiairól osztott meg közös képet

Széki Attila, Curtis meglepő ajándékkal lepte meg a rajongóit kedd este: Az Instagramon megosztott képhez csak annyit írt, hogy "Szőrös fiaim", az internet pedig felrobbant a cukiság-bombától.

Curtis és felesége, Judie az Ázsia Expresszben bizonyítanak minden hétköznap este. Fotó: TV2

Curtis, aki feleségével, Judieval az Ázsia Expressz kemény kalandjait is megjárták, idén nyáron végre összeházasodtak, és egy új tagot is köszöntöttek családjukban. Már többször kifejtették, hogy házikedvenceik szinte már a gyermekeikkel érnek fel számukra.

A két szőrmókot Curtis stílusosan 2Pac-nek és Dr. Dre-nek nevezte el, feltételezhetően a két rapper nagy tisztelőjeként. A kommentmezőben megjelent Judie is, aki csak annyit fűzött a könnyfakasztóan édes pillanathoz, hogy "Mindeneim".