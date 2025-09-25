Váratlan döntés: elhagyta az országot Csuti és szerelme, nem hiszed el, hova mentek

Szabó András Csuti és párja Sudár Bianka ismét a figyelem középpontjába kerültek, miután közös fotót osztottak meg a rajongóikkal Párizsból.
A képen a híres Diadalív előtt láthatók, napsütéses időben, laza és elegáns szettben, teljes összhangban. A poszt a Bonjour Paris felirattal került ki az Instagramra, és rövid időn belül több ezer lájkot gyűjtött, valamint számtalan hozzászólást váltott ki a követőkből.
A rajongók közül sokan dicsérték a pár stílusát, mások pedig tippeket kértek tőlük, merre érdemes ellátogatniuk a francia fővárosban. Kajdi Csaba hozzászólásában például így fogalmazott:
Paris est toujours Paris
– Párizs mindig Párizs marad.
Ahogy korábban írtunk róla Csuti egészen más témával kapcsolatban is bátran vállalja amit gondol: az Otthon Start program kapcsán fejtette ki véleményét, amely szerinte hatalmas lehetőség a fiataloknak. Elmondása szerint saját fiatalkorában keményen meg kellett dolgoznia azért, hogy első lakásához hitelt tudjon felvenni, így személyesen is átérzi, milyen nagy segítséget jelenthet a fix, háromszázalékos kamatozású konstrukció. Húga pedig már él is a lehetőséggel.
Amit ez a forint alapú és fix kamatozású hitel tud, az több mint zseniális
– mondta a sztár.
Ezúttal azonban nem a gazdasági kérdések miatt, hanem egy könnyed, nyaralós pillanattal örvendeztette meg rajongóit. A fotó remekül visszaadja a párizsi hangulatot, a romantikát és azt a bizonyos franciás életérzést, amit oly sokan keresnek a fények városában. Úgy tűnik, Csuti és párja megtalálták, és most a közönségük is részesülhet belőle.
