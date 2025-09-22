Szívszorító a fájdalom! Nem lehetett ott Cintula temetésén, magányosan gyászol Dévényi Tibor

Ahogy arról a Bors is beszámolt, nyáron meghalt Cintula, azaz Keresztes Tibor, aki a magyar diszkókultúra egyik úttörője volt. A DJ nem akármilyen társaság tagja volt, mivel Arató Andrással, B. Tóth Lászlóval és Dévényi Tiborral ők voltak az ABCD, akik annak idején együtt formálták a hazai könnyűzenét.

Cintula betegsége legyőzte a legendás DJ-t (Fotó: MW archív)

Cintula régen megküzdött a prosztatarákkal és ebből sosem épült fel teljesen, mivel elmulasztotta az elmúlt időben a vizsgálatokat. A végén pedig ez okozta a halálát is. A mai napon végső búcsút vettek a lemezlovastól családtagjai és barátai, ám a temetőn kívül is vannak olyan emberek, akiket megtör a gyász. Dévényi Tibor, aki a híres lemezlovas egyik legjobb barátja volt, sajnálatos módon nem tudott részt venni a megemlékezésen, mivel egészségi állapota miatt orvosi kezelésre szorul.

Dévényi Tibor még Cintula miatt sem hagyhatta el otthonát

Éppen orvos járt nála, amikor a Bors utol érte Tibi bácsit, aki megkeresésünkre elárulta, hogy a lábával van problémája.

A lábam miatt sajnos nem tudtam ott lenni a temetésen, mivel most is itt van az orvos, aki folyamatosan segít nekem ezzel a problémával

– mesélte megtörve Tibi bácsi, aki a fájdalmai ellenére sem feledkezett meg barátjáról és elárulta, hogyan emlékezett meg Cintuláról.

Egyszerűen oldottam meg ezt a helyzetet, mivel van itthon egy mécsesem, a szertartás alatt meggyújtottam és én emlékeztem meg róla

– számolt be a mai napjáról Dévényi Tibor és hozzátette, hogy sajnálja, hogy nem tudott ott lenni a temetésen, de úgy érzi, ennek ellenére is mindent megtett barátjáért.

Dévényi Tibor és Cintula is meghatározóak voltak a magyar könnyűzenében (Fotó: Mediaworks)

Régóta szenved problémájával Tibi bácsi

Ahogy azt a Bors tavasszal megírta, Dévényi Tibor nincs a legjobb állapotban, mivel tavaly begyulladt a protézise és állapota azóta is stagnál, ami miatt nem nagyon hagyhatja el otthonát. Akkor azt nyilatkozta Tibi bácsi, hogy gondolkozik a végrendeletén és rajta is fogott az idő vasfoga. Sajnálatos módon az imádott lemezlovas most sincs jó formában, úgy tűnik, folyamatos segítségre szorul lába miatt. Barátjára való megemlékezésében azonban ez sem gátolhatta meg!