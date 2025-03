"Sajnos az idő vasfoga mindenkibe beleharap" - kiderült, így van most Dévényi Tibor

Hiába közeledik Dévényi Tibor a nyolcvanhoz, a legendás lemezlovas, ha kicsit öregesen is, de köszöni szépen, jól van. A mai napig megállíthatatlanul szórakoztatja hallgatóit otthoni rádióstúdiójából, és ha kérik, bizony ikonikus pöttyös labdájával továbbra is színpadra áll. Fesztiválok, normál fellépések, nem válogat. Sikerének titka pedig szerinte mindenképp az, hogy a retro örök. Úgy véli, ezért kíváncsiak rá még mindig sokan romló egészségügyi állapota ellenére is.

Lassan 80 éves Dévényi Tibi bácsi / Fotó: Szabolcs László / hot magazin

Habár bottal jár, humora és lendülete mindenen átsegíti. Épp ezért, ha van opció arra, hogy a járást segítő eszköz nélkül járjon-keljen, akkor a bot már a sarokba is kerül. Ez pedig részben annak is köszönhető, hogy tavaly nyáron begyulladt protézise rendbe jött és állapota stagnál. Nem jobb, de nem is rosszabb, aminek azért örül, mert nem kell műteni őt.

Sajnos az idő vasfoga mindenkibe beleharap

- közölte, de elárulta azt is, hogy otthon inkább fel sem kel és pihen, amikor csak lehetősége van.

Ezért lehetett ideje megírnia a végrendeletét is, amit azért akart, mert nem szerette volna, ha a halálát követően fiai és ex-feleségei harcolnának a hagyatékáért és a vagyonáért. Előre gondolkozott, mert rendet akart tenni maga körül, aminek köszönhetően most így fogalmazott:

Én fentről vidáman nézek majd a Dévényi Tibor családra.