Bulival búcsúztatták Cintulát a barátai, szem nem maradt szárazon

A legendás magyar lemezlovas, Cintula, azaz Keresztes Tibor augusztusban hunyt el. Rengeteg embert megdöbbentett a hír, hiszen több évtized meghatározó zenei alakja volt. A közönség nem igazán tudhatta, hogy a híresség nincs túl jó állapotban, sajnos az élete végén már fizikailag és lelkileg sem volt jól.

B. Tóth László korábban a Borsnak ezt mondta Cintuláról:

Tudtam természetesen a betegségéről, amikor kórházban volt, többször meglátogattuk Dévényi Tiborral, ilyenkor mindig igyekezett összekapni magát, viccelődött. Nagyon jó humora volt mindig is, a betegsége elviselésében is a humor segített neki. Amikor legutóbb beszéltünk, akkor terveztük, hogy majd megint megyünk hozzá, de ez már nem adatott meg! Gyászolom Cintulát, akivel 1965-ben ismerkedtünk meg, hatvan év barátság fűz hozzá.

Cintula / Fotó: MW archív

Egy rajongó ötlete volt, és végül megvalósult: szeptember 21-én, Cintula temetésének előestéjén a barátai búcsúbulit rendeztek az emlékére a Rockmúzeumban, ahol szólt a zene, történeteket meséltek az ikonikus lemezlovasról és mindenki jól érezte magát még úgy is, hogy szem nem maradt szárazon.