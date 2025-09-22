Bulival búcsúztatták Cintulát a barátai, szem nem maradt szárazon

A legendás magyar lemezlovas, Cintula, azaz Keresztes Tibor augusztusban hunyt el. Rengeteg embert megdöbbentett a hír, hiszen több évtized meghatározó zenei alakja volt. A közönség nem igazán tudhatta, hogy a híresség nincs túl jó állapotban, sajnos az élete végén már fizikailag és lelkileg sem volt jól.
B. Tóth László korábban a Borsnak ezt mondta Cintuláról:
Tudtam természetesen a betegségéről, amikor kórházban volt, többször meglátogattuk Dévényi Tiborral, ilyenkor mindig igyekezett összekapni magát, viccelődött. Nagyon jó humora volt mindig is, a betegsége elviselésében is a humor segített neki. Amikor legutóbb beszéltünk, akkor terveztük, hogy majd megint megyünk hozzá, de ez már nem adatott meg! Gyászolom Cintulát, akivel 1965-ben ismerkedtünk meg, hatvan év barátság fűz hozzá.
Egy rajongó ötlete volt, és végül megvalósult: szeptember 21-én, Cintula temetésének előestéjén a barátai búcsúbulit rendeztek az emlékére a Rockmúzeumban, ahol szólt a zene, történeteket meséltek az ikonikus lemezlovasról és mindenki jól érezte magát még úgy is, hogy szem nem maradt szárazon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.