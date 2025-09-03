Szívszorító részletek: ekkor vesznek végső búcsút a legendás magyar rádióstól

Szeptember 22-én, hétfőn vesznek végső búcsút a legendás magyar lemezlovastól, Keresztes Tibortól, akit a legtöbben Cintula néven ismertek.
Ahogy arról a Bors már beszámolt, a népszerű dj augusztus elején hunyt el, életének 81. évében.
„Mély megrendüléssel értesültünk róla, hogy életének 81. évében elhunyt Keresztes Tibor, azaz Cintula – a hazai könnyűzene és ifjúsági kultúra megkerülhetetlen szereplője, a legendás hangulatfelelős, a magyar diszkókultúra egyik úttörője. A '60-as évektől kezdve a Magyar Rádió Ifjúsági Osztályának külsős riportereként dolgozott, de igazi kultikus figurává a Fővárosi Művelődési Házban (FMH) működő Magnósklub szervezőjeként vált. Ezeken az eseményeken a nyugati zene, a közösségi élmény és a fiatalos lendület találkozott – egy olyan korban, amikor ez még bátor és újító dolognak számított. A „Helló, itt Cintula!” köszönés egy egész generáció fülébe égett bele, ő pedig mindörökre a korszak egyik ikonikus hangja maradt. Büszkék vagyunk rá, hogy a Poptarisznya.hu webrádió is megőrizhet valamit ebből az örökségből: Cintula hangja ma is hallható a rádiónk sweeperjeiben (szignáljaiban) – így a jövőben is velünk marad minden egyes lejátszott dal között, hangként és emlékként egyaránt. Nyugodj békében, Cintula! Köszönjük a hangulatot, a mosolyt, a zenét – és azt, hogy mindig önmagad voltál” - írta a Poptarisznya Cintula halála után a Facebookon.
B. Tóth László szerint barátja, Cintula hiába volt beteg, de amikor legutóbb beszéltek, jól volt.
„Tudtam természetesen a betegségéről, amikor kórházban volt, többször meglátogattuk Dévényi Tiborral, ilyenkor mindig igyekezett összekapni magát, viccelődött. Nagyon jó humora volt mindig is, a betegsége elviselésében is a humor segített neki. Amikor legutóbb beszéltünk, akkor terveztük, hogy majd megint megyünk hozzá, de ez már nem adatott meg! Gyászolom Cintulát, akivel 1965-ben ismerkedtünk meg, hatvan év barátság fűz hozzá” – mondta szomorúan a Borsnak a legendás rádiós.
Bár Cintula halálhíre augusztus 3-án járta be a magyar sajtót, a temetésére csak szeptember 22-én kerül sor. A búcsúztató délelőtt 11 órakor veszi kezdetét a Kelenföldi Evangélikus Templomban, a búcsúztatást követően pedig az altemplomban helyezik el a lemezlovas hamvait, ám ekkor már csak meghívottak vehetnek részt a szertartáson.
Kérjük, hogy Cintula személyiségéhez méltón, aki mindig a vidámságot, a sokszínűséget és az élet szeretetét képviselte, egy szál színes virággal emlékezzünk rá
– írták.
Keresztes Tibor Cintula temetésének részleteit Arató András osztotta meg a Facebookon.
