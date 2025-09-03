Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Hilda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szívszorító részletek: ekkor vesznek végső búcsút a legendás magyar rádióstól

Keresztes Tibor
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 16:35
B Tóth LászlóCintulatemetés
A Kelenföldi Evangélikus Templomban búcsúznak a legendás lemezlovastól. Cintula még augusztus elején hunyt el, 81 éves korában.
Doris
A szerző cikkei

Szeptember 22-én, hétfőn vesznek végső búcsút a legendás magyar lemezlovastól, Keresztes Tibortól, akit a legtöbben Cintula néven ismertek.

Keresztes Tibor Cintula halála megrázta az országot
Keresztes Tibor Cintula halála megrázta az országot (Fotó: Pexels)

Ahogy arról a Bors már beszámolt, a népszerű dj augusztus elején hunyt el, életének 81. évében.

„Mély megrendüléssel értesültünk róla, hogy életének 81. évében elhunyt Keresztes Tibor, azaz Cintula – a hazai könnyűzene és ifjúsági kultúra megkerülhetetlen szereplője, a legendás hangulatfelelős, a magyar diszkókultúra egyik úttörője. A '60-as évektől kezdve a Magyar Rádió Ifjúsági Osztályának külsős riportereként dolgozott, de igazi kultikus figurává a Fővárosi Művelődési Házban (FMH) működő Magnósklub szervezőjeként vált. Ezeken az eseményeken a nyugati zene, a közösségi élmény és a fiatalos lendület találkozott – egy olyan korban, amikor ez még bátor és újító dolognak számított. A „Helló, itt Cintula!” köszönés egy egész generáció fülébe égett bele, ő pedig mindörökre a korszak egyik ikonikus hangja maradt. Büszkék vagyunk rá, hogy a Poptarisznya.hu webrádió is megőrizhet valamit ebből az örökségből: Cintula hangja ma is hallható a rádiónk sweeperjeiben (szignáljaiban) – így a jövőben is velünk marad minden egyes lejátszott dal között, hangként és emlékként egyaránt.  Nyugodj békében, Cintula! Köszönjük a hangulatot, a mosolyt, a zenét – és azt, hogy mindig önmagad voltál” - írta a Poptarisznya Cintula halála után a Facebookon.

Barátja, B. Tóth László szerint váratlan volt Cintula halála

Cintula
B. Tóth László és Cintula 60 éven át voltak barátok (Forrás: B. Tóth László)

B. Tóth László szerint barátja, Cintula hiába volt beteg, de amikor legutóbb beszéltek, jól volt. 

„Tudtam természetesen a betegségéről, amikor kórházban volt, többször meglátogattuk Dévényi Tiborral, ilyenkor mindig igyekezett összekapni magát, viccelődött. Nagyon jó humora volt mindig is, a betegsége elviselésében is a humor segített neki. Amikor legutóbb beszéltünk, akkor terveztük, hogy majd megint megyünk hozzá, de ez már nem adatott meg! Gyászolom Cintulát, akivel 1965-ben ismerkedtünk meg, hatvan év barátság fűz hozzá” mondta szomorúan a Borsnak a legendás rádiós. 

Kiderültek a részletek Cintula temetéséről

Bár Cintula halálhíre augusztus 3-án járta be a magyar sajtót, a temetésére csak szeptember 22-én kerül sor. A búcsúztató délelőtt 11 órakor veszi kezdetét a Kelenföldi Evangélikus Templomban, a búcsúztatást követően pedig az altemplomban helyezik el a lemezlovas hamvait, ám ekkor már csak meghívottak vehetnek részt a szertartáson.

Kérjük, hogy Cintula személyiségéhez méltón, aki mindig a vidámságot, a sokszínűséget és az élet szeretetét képviselte, egy szál színes virággal emlékezzünk rá

– írták.

Cintula
Kiderültek a részletek Cintula temetéséről (Fotó: Facebook)

Keresztes Tibor Cintula temetésének részleteit Arató András osztotta meg a Facebookon.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu