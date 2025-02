"Megrendített a tragédia, ami a családunkkal történt" - fájdalmas vallomást tett Bódi Csabi

December óta nem tudunk kigyógyulni ebből a jelenlegi járványból. Folyamatosan küzd vele a családunk. Most Romeót kapta el, 15 napja beteg, szegénykém, eddig le sem ment a láza. Voltunk vele orvosnál is, szerencsére nincs semmi komolyabb baja, csak elkapta ezt a vírust. A nagyobbik fiam, Csabika is hasi ultrahangra kell, hogy menjen, laktóz-intolerancia vizsgálaton is voltunk vele. Nem mondom az összeget, de rengeteg pénzt fizettünk ki, mivel magánorvoshoz kellett vinnünk.