Bódi Guszti és fiai őszintén vallottak kapcsolatukról: "Nincs olyan család, ahol nincsen vita"

Korábban ilyen és ehhez hasonló címek borzolták a kedélyeket: „Összevesztek a Bódi-fiúk!”, „Áll a bál a mulatós családban!” Ma már ismét békesség honol a famíliában. Elásták a csatabárdot, ma csupán nosztalgiával tekintenek a nehéz időszakra.

Boldogságban és őszintén telnek a mindennapok - Fotó: Szabolcs László

– A kötelék megmaradt, talán még erősebb is, mert úgy gondolom, mindannyian fejlődünk. Apu arra tanított minket, hogy mindenáron óvjuk a családi összefogást. Felnőtt egy generáció a pár év alatt, amióta én leköltöztem Gyulára. Apu megint csak jó munkát végzett, ahogy annak idején velünk, úgy most a mi gyerekeinknél. Büszke vagyok arra, amit együtt elértek, és arra is, hogy ilyen jó kapcsolatban vannak. Ösztönösen a gyerekek érdekeit nézzük mindannyian – kezdte az ifjabb Guszti.

Mindenhol vannak konfliktusok

– vette át a szót az édesapa –, nincs olyan család, ahol nincsen vita. Ahogy telnek az idők, egyre bölcsebbek leszünk, az értékek is átrendeződnek, így a kötelék is szorosabb. Mindennap kapcsolatban vagyunk, húszpercenként telefonálunk egymással, mindig ott vagyunk a másiknak.

„Soha nem laktunk még ilyen távol egymástól”

Nagy köztük a távolság, hiszen Guszti idősebb fia vidéken lakik, ráadásul mindhárman rengeteget dolgoznak, emiatt nehéz összeegyeztetni a közös programokat.

– Soha nem laktunk még ilyen távol egymástól. Mindig egymás közvetlen közelében, sétatávolságra voltunk. Amikor leköltöztem Gyulára, nagyon nehéz volt: nem gondoltam, hogy ennyire tudnak hiányozni. Komoly feladatot igényel hetente egyszer összefutni, de ma már jók az autópályák, összehozható a találkozó, hamarosan például apuék jönnek le mellénk, Dobozra – tette hozzá az ifjabb Guszti.

Az apa-fia kapcsolat is tökéletes - Fotó: Szabolcs László

„Mama tizenhét éves korukig elkísérte őket az iskolába”

Az anyák napja legalább olyan fontos a család számára, mint bármelyik ünnep.

Anyák napja gyönyörű, mert a gyerekek, unokák egyenként megérkeznek egy szál virággal, és az, hogy rám gondolnak, meg az oviban verset mondanak, csodálatos érzés

– kezdte Margó.

– A gyerekek nem felejtenek, mert a mama mindegyiküket első osztálytól kezdve, akár tizenhét éves korukig elkísérte az iskolába az első napon. Több Bódi Margó kellene a világra, és akkor jó lenne minden – mosolygott az idősebb Guszti.

Üzenet a mamának A fiúk személyes üzenettel készültek anyák napja alkalmából a családot összetartó ember, azaz Margó számára. Bódi Guszti Azt kívánom, hogy még 47 évig legyen az én anyám is. Kívánom az összes hölgynek, hogy szeretetben, örömben legyenek, és adja az Isten, hogy olyan szeretetet kapjanak, mint a mi Margónk. Bódi Csabi Nagyon sok egészséget kívánok neki, sokáig legyen köztünk faterral együtt. Szeretném, ha részt vennének az unokák esküvőjén, a dédunokák keresztelőjén. Az is fontos, hogy ne csak ezen a napon gondoljunk rájuk, hiszen megérdemlik a hálát a hölgyek, mert sokat tesznek értünk, férfiakért. Ifj. Bódi Guszti Erőben, egészségben, boldogságban, szeretetben legyen még nagyon sokáig köztünk, hogy ünnepelhessük, és megköszönhessük mindazt, amit kaptunk tőle!