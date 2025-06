Elég egy kattintás, és máris bajban vagyunk! Bochkor Gábor is csalás áldozata lett

Az utóbbi években a csalók egyre kifinomultabb és megtévesztőbb módszereket alkalmaznak, kihasználva a technológia rohamos fejlődését. Már nemcsak kéretlen e-mailekkel, hanem manipulált videókkal, mesterséges intelligenciával generált tartalmakkal és hamis hirdetésekkel csapják be az embereket – akár életveszélyes módon is. Bochkor Gábor is megosztotta saját esetét.

Bochkor Gábort évekkel ezelőtt húzták be a csőbe, ma már lényegesen óvatosabb (Fotó: Végh István)

Bochkor Gábor évekkel ezelőtt dőlt be

Bochkor Gáborék reggeli műsorában egy olyan eset volt a téma, ami nagy felháborodást keltett a napokban. Sokakat vett célba egy olyan mesterséges intelligenciával készült videó, amelyben Hevesi Tamás nevében arról beszélnek, hogy három éve nem szed gyógyszert, tökéletes a vércukorszintje, és nyoma sincs a cukorbetegségnek. A videó egyértelműen csalás, és nemcsak félrevezető, hanem kifejezetten életveszélyes is lehet a cukorbetegekre nézve – hiszen arra biztatja a őket, hogy hagyják el az életmentő inzulint.

Nem csoda, hogy még a közszereplők is könnyen áldozatul eshetnek a megtévesztésnek. Bochkor Gábor például évekkel ezelőtt egy televíziós reklámban látott meg egy „csodás” kerékfújó szerkezetet, amit nagy lelkesedéssel meg is rendelt.

Én azt hittem, hogy ez maga a csoda lesz. Hogy gyorsan felfújja az autóm kerekét. Aztán rá kellett jönnöm, hogy a falevelet sem fújja el. Bedőltem, ez még tévés hirdetés volt, és szégyellem magam.

– mesélte őszintén a műsorában.

A műsorvezető nyomatékosan felhívta a figyelmet, hogy mindig legyünk résen és merjünk segítséget kérni (Fotó: Ádám János)

Nincs mit szégyellni, ha áldozatok vagyunk

Szerencsére Bochkor Gábor műsorvezető társai, Lovász László és Háder György azonnal megvédték: nem neki kell szégyenkeznie, hanem azoknak, akik szándékosan verik át az embereket. Rámutattak arra is, hogy ma már senki nincs teljes biztonságban – a csalók nap mint nap új módszerekkel próbálkoznak, így lehetetlen minden veszélyforrásra felkészülni.

Bochkor Gábor autója gumijait ugyan nem veszélyeztette a rossz vásár, de más esetek akár emberéletekbe is kerülhetnek.

A legfontosabb tanulság: ne higgyünk vakon sem reklámnak, sem telefonhívásnak, sem ismeretlen üzenetnek! Kérjük ki mások véleményét, olvassunk utána a terméknek vagy szolgáltatásnak, és soha ne döntsünk hirtelen – különösen, ha pénzről vagy egészségről van szó. Mert ma már nem tudhatjuk, hogy az unokánk kér segítséget... vagy csalók leselkednek ránk.