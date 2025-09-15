Nem kertelt a magyar sztárséf: „Ha meghalok...”

Több tucatnyi étel számít a védjegyének, amelyekkel évtizedekkel ezelőtt beírta magát a hazai gasztronómia történelmébe Bíró Lajos. Az elismert séf elégedett a pályájával, úgy érzi minden úgy alakult, ahogy szerette volna.

Bíró Lajos sztárséf / Fotó: Sláger FM

„Nagyon elégedett vagyok. Effektíve megkaptam mindent az életben, 90-95%-ban, amit szerettem volna. Általában reális kitűzéseim voltak az anyagiakban is és az életvitelben is” – idézte fel a 74 éves séf a múltat, aki biztos benne, hogy kemény munka nélkül soha nem jutott volna el oda, ahol most tart.

„Amikor reggeltől estig ezzel foglalkozol és ez teszi ki az életed 80%-át, akkor jön majd a szerencse. Tehát a munka, befektetett munka nélkül nem jön semmi. Ezt mindegyik gyerekemnek megtanítottam, hogy előbb-utóbb a befektetett munkának 80-90%-ban meg kell térülnie. Van, akinek hamarabb, van, akinek később, de be kell, hogy jöjjön, ha odateszed magad. Nincsen az, hogy fú, valaki csak úgy micsoda szerencsés. Nem tudjuk, hogy mennyi energia és mennyi munka volt neki benne” – osztotta meg sikerének titkát a séf, aki bár még sokáig szeretne élni, tudja, hogy ideje véges.

„Mindig mondom Daninak, hogy ha meghalok, akkor nehogy összesz@rd magad. Ha meghalok, akkor nekem semmi problémám. Jó életem volt, nincs mit sajnálni. Nem kell sajnálni, hogy szegény Bíró meghalt. Ha betegen halok meg, meg sokat kínlódok, akkor sajnáljatok egy kicsit, de csak azért. Úgy engedjél el, hogy az öreg amíg élt, addig jól élt. Ez nagyon keveseknek adatik meg egyébként. Az én koromban már sokat beszélünk az ilyenekről, hogy hazamegyek, lefekszem, elalszom és kész. Ennyi. Ha ezt megadja a jó Isten, akkor az ez egy rohadt nagy dolog. Az lesz a csúcs az életemben” – mondta a Sláger FM-en Bíró Lajos.

