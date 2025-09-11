Bevállalós: bikinire vetkőzött az Exatlon Hungary sztárja, káprázatos a látvány

Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Ujvári Izabella
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 14:05 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 11. 14:09
A közösségi oldalán mutatta meg a képet.

Ujvári Iza előszeretettel oszt meg szexi fotókat a közösségi oldalán. Az Exatlon sztárja most ismét lenyűgözte a rajongóit.

A csinos sportoló egy piros bikinifelsőben, és egy fekete alsóban mutatta meg káprázatos alakját. A rajongók szóhoz sem jutnak a látványtól.

Egy kis hintázás a karibi tengerparton?

- olvasható a Ujvári Iza bejegyzésében.

Mutatjuk a fotókat:

 

