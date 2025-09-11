Bevállalós: bikinire vetkőzött az Exatlon Hungary sztárja, káprázatos a látvány

Ujvári Iza előszeretettel oszt meg szexi fotókat a közösségi oldalán. Az Exatlon sztárja most ismét lenyűgözte a rajongóit.
A csinos sportoló egy piros bikinifelsőben, és egy fekete alsóban mutatta meg káprázatos alakját. A rajongók szóhoz sem jutnak a látványtól.
Egy kis hintázás a karibi tengerparton?
- olvasható a Ujvári Iza bejegyzésében.
Mutatjuk a fotókat:
