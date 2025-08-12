Hoppá! Bővül az Exatlon sztárjának családja!

Csodálatos hírről számolhatott be az Exatlon sztárja. Hamarosan újabb csöppséggel fog bővülni Mórádi Zsolt és párja, Barbi családja.

A kick-box versenyző jelenleg New Yorkban él a családjával, a kisfia, Olivér pedig a napokban ünnepelte a második születésnapját. Ám most nem ez a legnagyobb boldogsága, ugyanis párjának, Barbinak a legfrissebb posztjából kiderült, hogy hamarosan kistesója fog születni. Sőt Barbara pocakméretéből arra lehet következtetni, hogy még idén megszülethet az Exatlon sztárjának második gyermek.