Hoppá! Bővül az Exatlon sztárjának családja!

Exatlon
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 21:40
Mórádi Zsoltcsalád
Már nemsokára négyen lesznek.
Csodálatos hírről számolhatott be az Exatlon sztárja. Hamarosan újabb csöppséggel fog bővülni Mórádi Zsolt és párja, Barbi családja. 

A kick-box versenyző jelenleg New Yorkban él a családjával, a kisfia, Olivér pedig a napokban ünnepelte a második születésnapját. Ám most nem ez a legnagyobb boldogsága, ugyanis párjának, Barbinak a legfrissebb posztjából kiderült, hogy hamarosan kistesója fog születni. Sőt Barbara pocakméretéből arra lehet következtetni, hogy még idén megszülethet az Exatlon sztárjának második gyermek.

