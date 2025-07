Ujvári Izabella piros bikiniben ruccant ki

Ujvári Izabella rendkívül mozgalmas és aktív életet él, a sportoló volt magyar válogatott atléta, volt labdarúgó és válogatott footgolf játékosként hatalmas sikereket ért el. Az utóbbi pár év is mozgalmasan telt, 2021-ben részt vett az Exatlon Hungary harmadik évadában, a Bajnokok csapatának tagja volt. 2022-ben újra visszatért, a 4. All Star évadába is.

Az Exatlon Hungary sztárja, Ujvári Izabella ritkán kapcsolódik ki, most azonban pár nap pihenésre megy Fotó: TV2

A csodaszép sportolónak nem volt sok alkalma a pihenésre, most azonban megosztja Instagram követőivel, úgy élvezzük legjobban a pihenést, ha előtte elfáradunk.

Ahhoz, hogy a pihenés örömét igazán élvezhessük, előbb el kell fáradni. Nekem erre a nyárra csak 5 nap pihi jutott, de ha a nyaralásnál jobb dolgokat építesz, akkor ennyi is elég!

Iza nem lógatja a lábát a strandon, hanem hasznosan töltötte a nyarat, most pedig ideje megengedi, hogy kipihenje a fáradalmakat. A sportoló piros bikini felsőben készül a strandolásra, izmos alakját bárki megirigyelheti.