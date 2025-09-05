Berki Mazsi csodás luxusnyaraláson vett részt családjával

Berki Mazsi amellett, hogy lányát neveli, háztartást vezet, rengeteget edz és dolgozik, szakít időt a pihenésre is. Áprilisban például az Egyesült Arab Emírségek turistaparadicsomába utazott. Majd a nyáron Horvátországban folytatták az utazgatást párjával, Kajári Zoltánnal és gyermekeikkel együtt. A mozaikcsalád fantasztikus helyszíneken járt, kipróbálták a helyi gasztronómiai különlegességeit, illetve hajókáztak egy pazar jachton. Erről a követőinek is beszámolt Mazsi, a Borsnak pedig most részletesen mesélt az álomutazásukról. „Horvátországban voltunk hajózni” erősítette meg a sztáranyuka.

Berki Mazsi csodás nyaraláson vett részt családjával (Fotó: Szabolcs László)

Berki Nati is Mazsiékkal tartott

A felejthetetlen élményekben nemcsak Zolival kettesben osztoztak, hanem a korábbi kapcsolataikból született lányaikkal. Illetve Berki Natival, aki nemcsak a kishúgával, Emmával ápol jó kapcsolatot, hanem Zoltán lányával, Zarával is.

Családtagok is, meg barátnők is. De ugye Zarának van egy kis játszótársa, aki a videón is látszik, amit kitettem. Ő pedig Natika. Idén nyáron Horvátországba is eljött velünk

- árulta el a sportos családanya, majd így folytatta: „Nem szoktam ugye róla posztolni, meg egyébként beszélni se. De nem titok, hogy a kapcsolatot tartják a gyerekeink és nagyon jól kijönnek egymással. Reméljük, legközelebb is jön velünk nyaralni!”

Tehát tökéletesen működik Mazsi és Zoli estében a mozaikcsalád, hiszen minden oldalról nagyon jó kapcsolatot ápol minden gyerek, ez pedig példaértékű. Ahogy Mazsi és Hódi Pamela hozzáállása is, hogy a lányaikat hagyják együtt lenni, hogy jó testvérek legyenek.

Berki Mazsi párjával, Zoltánnal körbe utazzák a világot (Fotó: Szabolcs László)

Berki Mazsi mesebeli szigeten ünnepelte születésnapját

Az influenszer a 34. születésnapját barátai társaságában ünnepelte Görögországban – ezt az utazást a párjától kapta ajándékba. „Ez egy ilyen felnőttes nyaralás volt” - kezdte Mazsi. Az utazásról megosztott videókon is látszott, hogy itt most nem voltak gyerekek, és az önfeledt buliról szólt az a pár nap. Mazsi a részleteket is elárulta a Borsnak:

„Ilyenkor mi quadot szoktunk bérelni és azzal fedezzük fel a szigetnek a szépségeit és rejtet kincseit” – mondta el Berki Krisztián egykori felesége. De nem a pénzszórás vagy a sok extra miatt lesz egy utazás felejthetetlen Mazsi számára. „Ami számomra a luxust jelenti egy nyaralás alatt, hogy én is pihenhetek és engem is kiszolgálnak. Hogy nem én szolgálok ki minden pillanatban, hanem ott kicsit rólam is gondoskodnak. Beágyaznak utánam, kicsit összepakolják a szobát...”