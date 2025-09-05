Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Viktor, Lőrinc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Berki Mazsi csodás luxusnyaraláson vett részt családjával

Berki Mazsi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 17:00
Berki NatiKajári Zoltán
Az elmúlt hónapokban járt már Dubajban, Horvátországban és a görög szigeten, Míkonoszon is a sztáranyuka. Berki Mazsi a Borsnak legutóbbi családi vakációjukról mesélt, ahová saját kislánya mellett a „mostohalányai” is elkísérték.
Bors
A szerző cikkei

Berki Mazsi amellett, hogy lányát neveli, háztartást vezet, rengeteget edz és dolgozik, szakít időt a pihenésre is. Áprilisban például az Egyesült Arab Emírségek turistaparadicsomába utazott. Majd a nyáron Horvátországban folytatták az utazgatást párjával, Kajári Zoltánnal és gyermekeikkel együtt. A mozaikcsalád fantasztikus helyszíneken járt, kipróbálták a helyi gasztronómiai különlegességeit, illetve hajókáztak egy pazar jachton. Erről a követőinek is beszámolt Mazsi, a Borsnak pedig most részletesen mesélt az álomutazásukról. „Horvátországban voltunk hajózni” erősítette meg a sztáranyuka.

Berki Mazsi csodás nyaraláson vett részt családjával.
Berki Mazsi csodás nyaraláson vett részt családjával (Fotó: Szabolcs László)

Berki Nati is Mazsiékkal tartott

A felejthetetlen élményekben nemcsak Zolival kettesben osztoztak, hanem a korábbi kapcsolataikból született lányaikkal. Illetve Berki Natival, aki nemcsak a kishúgával, Emmával ápol jó kapcsolatot, hanem Zoltán lányával, Zarával is.

Családtagok is, meg barátnők is. De ugye Zarának van egy kis játszótársa, aki a videón is látszik, amit kitettem. Ő pedig Natika. Idén nyáron Horvátországba is eljött velünk

- árulta el a sportos családanya, majd így folytatta: „Nem szoktam ugye róla posztolni, meg egyébként beszélni se. De nem titok, hogy a kapcsolatot tartják a gyerekeink és nagyon jól kijönnek egymással. Reméljük, legközelebb is jön velünk nyaralni!”

Tehát tökéletesen működik Mazsi és Zoli estében a mozaikcsalád, hiszen minden oldalról nagyon jó kapcsolatot ápol minden gyerek, ez pedig példaértékű. Ahogy Mazsi és Hódi Pamela hozzáállása is, hogy a lányaikat hagyják együtt lenni, hogy jó testvérek legyenek.

Berki Mazsi párjával, Zoltánnal körbe utazzák a világot.
Berki Mazsi párjával, Zoltánnal körbe utazzák a világot (Fotó: Szabolcs László)

Berki Mazsi mesebeli szigeten ünnepelte születésnapját

Az influenszer a 34. születésnapját barátai társaságában ünnepelte Görögországban – ezt az utazást a párjától kapta ajándékba. „Ez egy ilyen felnőttes nyaralás volt” - kezdte Mazsi. Az utazásról megosztott videókon is látszott, hogy itt most nem voltak gyerekek, és az önfeledt buliról szólt az a pár nap. Mazsi a részleteket is elárulta a Borsnak:

„Ilyenkor mi quadot szoktunk bérelni és azzal fedezzük fel a szigetnek a szépségeit és rejtet kincseit” – mondta el Berki Krisztián egykori felesége. De nem a pénzszórás vagy a sok extra miatt lesz egy utazás felejthetetlen Mazsi számára. „Ami számomra a luxust jelenti egy nyaralás alatt, hogy én is pihenhetek és engem is kiszolgálnak. Hogy nem én szolgálok ki minden pillanatban, hanem ott kicsit rólam is gondoskodnak. Beágyaznak utánam, kicsit összepakolják a szobát...”

A sztáranyuka posztjai alatt persze nemcsak pozitív visszajelzések érkeztek, akadtak fanyalgók is, melyekre így reagált: „Nem, abszolút nem foglalkozok kritikákkal.” 

„Szerintem aki boldog ember az nem foglalkozik mások életével. Bennem sose fogalmazódott meg, hogy valakinek a nemtetszésemet fogalmazzam meg. Az a baj, hogy az emberek egy számítógép mögül bármire képesek és fröcsögnek” - fejtette ki véleményét a Borsnak.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu