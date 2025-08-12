Csodás luxus és féktelen parti: Berki Mazsi az asztalon táncolva ünnepelte a szülinapját Mykonoson – Mutatjuk

Berki Mazsi idén Mykonos napsütötte partjain ünnepelte 34. születésnapját, és ahogy az Instagram storyjából kiderült, igazi önfeledt bulival koronázta meg ezt a különleges napot. A videón, amelyet maga is megosztott követőivel, Mazsi pezsgővel a kezében táncol az asztalon, miközben mosolya és életvidámsága ragadós. Ezen felül barátai kedvesebbnél kedvesebb vallomásokkal köszöntötték fel a nagy nap alkalmából.

Berki Mazsi Instagramja megtelt a jókívánságokkal (Fotó: Szabolcs László)

Berki Mazsi születésnapja nagyszabásúra sikeredett

A születésnap körüli érzések és az esemény hangulata nem csupán a buliból derül ki, hanem barátnője, Szafira megható soraiból is, amelyek igazán szívmelengetőek:

„Vannak női történetek, amiket csak találgatnak az emberek. Vannak, amiket irigyelnek. Másokat bírálnak. Vannak sorsok, amiket más nem bírna el, és vannak, amikről sokan azt hiszik, ők jobban csinálnák” – írta Szafira, utalva arra, hogy Mazsi élete nem mindig volt könnyű, mégis mindig erővel és kitartással nézett szembe a kihívásokkal.

Szafira szavai tovább folytatódtak az igaz barátság mélységéről:

És bizony van, amikor egy nőnek csak egy nő tud igazán segíteni. Van, amikor egy csendes hallgatás többet ér minden tanácsnál. És van az a pillanat, amikor két nő egymás szemébe néz, és pontosan érti, mit él át a másik. Mert járt már ott. Vagy éppen ott van. Így találkoztunk mi is…

– fogalmazta meg az életmód tanácsadó.

Nemcsak barátai, Berki Mazsi kislánya is beragyogja a szülinapos mindennapjait

Az ünneplés meghitt pillanatait még inkább gazdagítja Mazsi kislánya, Emma, aki mindig ott áll anyja oldalán. Szafira ezt is kiemelte, amikor azt írta: „Szeretlek Téged is, Emmát is. És szeretem azt, ahogyan örülni tudunk egymás örömének, ahogyan tényleg tettünk azért, hogy a másiknak könnyebb legyen.”

Ez a mondat jól mutatja, hogy a barátságuk nemcsak egymás, hanem Mazsi családja iránt is mély szeretetteljes törődést hordoz.

Az ünneplés végén Szafira szívből jövő jókívánságokkal búcsúzott:

„Maradj mindig ilyen életvidám, szabad és bátor! Isten éltessen, Mazsi! Legyél mindig nagyon, nagyon boldog!” – Ezek a szavak egy olyan nőhöz szólnak, aki valóban megérdemli a boldogságot, a szeretetet és az önfeledt pillanatokat, melyekben ma is bővelkedik.