Csodás luxus és féktelen parti: Berki Mazsi az asztalon táncolva ünnepelte a szülinapját Mykonoson – Mutatjuk

Berki Mazsi idén Mykonos napsütötte partjain ünnepelte 34. születésnapját, és ahogy az Instagram storyjából kiderült, igazi önfeledt bulival koronázta meg ezt a különleges napot. A videón, amelyet maga is megosztott követőivel, Mazsi pezsgővel a kezében táncol az asztalon, miközben mosolya és életvidámsága ragadós. Ezen felül barátai kedvesebbnél kedvesebb vallomásokkal köszöntötték fel a nagy nap alkalmából.
A születésnap körüli érzések és az esemény hangulata nem csupán a buliból derül ki, hanem barátnője, Szafira megható soraiból is, amelyek igazán szívmelengetőek:
„Vannak női történetek, amiket csak találgatnak az emberek. Vannak, amiket irigyelnek. Másokat bírálnak. Vannak sorsok, amiket más nem bírna el, és vannak, amikről sokan azt hiszik, ők jobban csinálnák” – írta Szafira, utalva arra, hogy Mazsi élete nem mindig volt könnyű, mégis mindig erővel és kitartással nézett szembe a kihívásokkal.
Szafira szavai tovább folytatódtak az igaz barátság mélységéről:
És bizony van, amikor egy nőnek csak egy nő tud igazán segíteni. Van, amikor egy csendes hallgatás többet ér minden tanácsnál. És van az a pillanat, amikor két nő egymás szemébe néz, és pontosan érti, mit él át a másik. Mert járt már ott. Vagy éppen ott van. Így találkoztunk mi is…
– fogalmazta meg az életmód tanácsadó.
Az ünneplés meghitt pillanatait még inkább gazdagítja Mazsi kislánya, Emma, aki mindig ott áll anyja oldalán. Szafira ezt is kiemelte, amikor azt írta: „Szeretlek Téged is, Emmát is. És szeretem azt, ahogyan örülni tudunk egymás örömének, ahogyan tényleg tettünk azért, hogy a másiknak könnyebb legyen.”
Ez a mondat jól mutatja, hogy a barátságuk nemcsak egymás, hanem Mazsi családja iránt is mély szeretetteljes törődést hordoz.
Az ünneplés végén Szafira szívből jövő jókívánságokkal búcsúzott:
„Maradj mindig ilyen életvidám, szabad és bátor! Isten éltessen, Mazsi! Legyél mindig nagyon, nagyon boldog!” – Ezek a szavak egy olyan nőhöz szólnak, aki valóban megérdemli a boldogságot, a szeretetet és az önfeledt pillanatokat, melyekben ma is bővelkedik.
Berki Mazsi mykonosi születésnapi bulija nem csupán egy laza tánc, hanem egy ünnep az élet szeretetére, az erős női barátságokra és arra, hogy bátorsággal, őszinteséggel és önazonossággal lehet igazán élni. A pezsgővel a kezében táncoló Mazsi pedig ékes bizonyítéka annak, hogy az életkor csak egy szám, és a legfontosabb, hogy az ember soha ne veszítse el a benne élő életörömöt és szabadságot.
