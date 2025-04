"Nem keresünk százmilliókat havonta" - Berki Mazsi tisztázta az anyagi helyzetét

Berki Mazsi megint Dubajban van... Volt már idén a Maldív-szigeteken, és Magyarország számos luxushoteljében is. Nem kérdés, hogy az influenszer imád utazni, amikor csak tehetik a párjával – Kajári Zoltánnal – felpakolják a gyermekeiket (mindkettejüknek egy csemetéje van az előző kapcsolatukból) és már itt sincsenek. A helyszínek kiválasztásakor pont a kicsik miatt fontos, hogy gyermekbarát helyszínt válasszanak, így mindenki jól tudja magát érzeni az utazáson. A család most is útra kelt, Mazsiék Dubajban kötöttek ki.

Berki Mazsi párja, Kajári Zoltán is imád utazni Fotó: Mediaworks archív

Berki Mazsi dubaji utazása

A híresség már napok óta elárasztja friss tartalmakkal az Instagram-oldalát, innen tudhatjuk, hogy a dubaji nyaralása alatt több ikonikus helyszínt is meglátogatott, volt többek között sivatagi motortúrán, de az Atlantis hotelt is felfedezte. A dubaji Atlantis The Palm hotel igazán ikonikus látványosság, nemcsak a luxusa, hanem az egyedülálló fekvése és szolgáltatásai miatt is. Az Atlantis hotel maga olyan, mintha egy tenger alatti birodalom emelkedne ki a hullámok közül. A dizájnját az elveszett Atlantisz legendája inspirálta, és talán senki sem lepődik meg azon, hogy ezen a csoda helyen a legolcsóbb szobák is olyan 400 ezer forinttól kezdődnek, per éjszaka... És, hogy hogy került ide Berki Mazsi? Arra most ő maga ad választ.

Sokan teszik fel nekem a kérdést, hogy miből tudom finanszírozni ezeket az utakat. Nos, lehet, hogy meglepő lesz, amit mondok, de a közszereplők nagy része, így én sem keresünk százmilliókat havonta. Egyszerűen arról van szó, hogy ha valakinek – nekem is – magas elérésű közösségi felületei vannak, akkor azokkal együttműködést kötnek bizonyos cégek

– magyarázza Mazsi a Borsnak.

Berki Mazsi ahova csak tudja, oda magával viszi a kislányát, Emmát Fotó: Mediaworks archív