Emlékszel még Bencsik Tamarára? Így néz ki most a Megasztár felfedezettje, aki takarítónő és OnlyFans-modell is volt azóta

Noha végül nem ért el dobogós helyezést, mégis sokan a szívükbe zárták a Megasztár 4. szériájának tehetségét. Bencsik Tamara az ötödik helyen végzett a 2008-as évadban (akkor, amikor Király Viktor vitte el végül a pálmát), később azonban igen kalandosan alakult az élete.
Bencsik Tamara eleinte nem igazán találta meg a számításait Magyarországon, ezért Németországban próbált szerencsét a 2010-es évek első felében. "Egy év alatt elértem azt, amit otthon 3-4-5 év alatt sem igen sikerülhet. Sok rossz dolog is ért a közelmúltban, de nem adtam fel az álmaimat! A sok munka meghozza a gyümölcsét" – mesélte 2015-ben. Ekkorra már énekesnőként is elismerték odakint, ugyanakkor a kemény munkától sem riadt vissza: volt, hogy egy szállodában dolgozott takarítóként.
2021-ben ismét komoly változás állt be a karrierjében: Bencsik Tamara OnlyFans-oldalt indított, ahol pénzért árult pikánsabb tartalmakat. Később (oldala bezárása után) arról mesélt: igen különös kéréseket is kapott, de legalább egy sima lábas, lábujjas fotóért 15-20 dollárt is elkérhetett.
De idézzük fel egy dal erejéig, milyen is volt Bencsik Tamara a Megasztár idején!
És akkor lássuk, hogy néz ki mostanában!
Az énekesnő egyébként manapság inkább a Tamara Rebell művésznevet használja.
