"Elég volt, túl nagy volt a csend" - Király Viktor és felesége befejezték, ennyi volt

Király Viktor fogyása után is bátran evett Szardínián – mégsem hízott egy dekát sem!

Király Viktor a közel harminckilós fogyását követően is nagyon odafigyel minden részletre. Emiatt is volt nagy kérdés, hogy egy ilyen nyaraláson hogyan is lesz képes megoldani, hogy egyensúlyozza az élvezeteket a tudatos táplálkozással.

Kipróbálták a hajózást is - Viktor legnagyobb örömére - (Fotó: archív / hot! magazin)

Rengeteget ettünk, szinte úgy éreztem, mint aki gurul haza! Ki voltam akadva, hogy megint pizzát eszünk – de olaszok lakta területen mi mást ehetne az ember? Nem tudom, mivel főznek vagy milyen speciális összetevőt használnak, de egy dekát nem híztam!

„Hozzáteszem, hogy több tízezer lépést tettünk meg, és nagyon aktívak voltunk. Az emberek is kedvesek voltak: minden sztereotípiának a fele igaz. Az olaszok lazán kezelik az életét, nem visznek semmit sem túlzásba. Én megszoktam a fogyással, hogy este hat után nem eszem, ők pedig este kilenckor nyitják az éttermeket a vacsorához. Emiatt is furcsálltam, hogy már fent volt a hold, de még az ételünket vártuk. Emellett pedig meg kellett szokni a szieszta sza­bá­lyait is. Olyankor Szardínia egy itthoni vasárnap délelőttre hasonlít” – mesélte az előadó.

Hiába a napsütés és a tenger – Király Viktor hazavágyott

A jóból is megárt a sok, így egy szűk hét után már indultak is haza, ugyanis Király Viktort várta a munka. Azonban nem csak a teendői, hanem Király Viktor kisfia is visszahúzta apját Magyarországra.

„Ha Anitán múlt volna, még sokáig maradunk! Nekem viszont elég volt, nincs szükségem hosszabb kikapcsolódásra.

Ráadásul már az első naptól hiányzott a kisfiunk: túl nagy és furcsa volt a csend! Anita a hazaérkezésünk után nem sokkal kiutazott a családjával Olaszországba, ezúttal Kolennel.

Sajnos nem tudtam velük tartani, hiszen várt a munka. Hálás vagyok, mert bőven van fellépésem a nyár második felére is, de ha van lehetőségünk még egy rövid kikapcsolódásra, akkor mindenképpen beiktatunk egy újabbat.

Furcsa szakma a miénk, hiszen nem hétfőtől péntekig zajlik, hanem inkább csütörtöktől vasárnapig, emiatt a hét első fele szabad.

Ettől függetlenül mindig történhet valami, ami keresztülhúzza a számításainkat, de emiatt rugalmasan állhatok a családi teendőimhez és az apaszerephez is” – árulta el a családfő.