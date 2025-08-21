Kórházi ágyából jelentkezett be a Megasztár bombázója

Bencsik Tamara 2008-ban jelentkezett a Megasztár című tehetségkutató műsorba, amelyen a 10000 induló versenyző közül a televíziós döntőbe jutott, majd az 5. helyen végzett. A Megasztár dögös versenyzője 2010 áprilisában a Playboy magazin magyar kiadásának címlaplánya volt, rajongóit azóta is gyakran kényezteti szexi fotókkal.

A Megasztár 4. bombázója, 2011-ben műttette meg magát először (Fotó: Mediaworks archív)

A Megasztár szexi énekesnője 14 éve kapott először nagyobb melleket

Éveken keresztül vágyakozott mutatósabb keblekre Bencsik Tamara. A Megasztár negyedik évadának vajdasági versenyzője végül 2011-ben, bár rettegett a plasztikai műtéttől, szilikon implantátumot tetetett melleibe, saját bevallása szerint egy mérettel lettek nagyobbak az "ikrek". Az énekesnő azt sem tagadja, hogy volt olyan időszak, amikor kihasználta szexi adottságait és ha úgy vesszük, a testéből élt, OnlyFans-modell lett. Tamarát párja biztatta, hogy ha már ilyen gyönyörű és dögös, akkor legyen ebből keresete, főleg, mivel a Covid miatti lezárások alatt ő sem tudott fellépni, sok bevételtől elesett.

„Őszinte leszek, bejött a pandémia, úgyhogy nekünk semmi munkánk nem volt az énekléssel kapcsolatban, és hát valamit ki kellett találni. Úgy voltam vele, hogy a nyuszis magazin után szabadon. Én ezt be is reklámoztam, és egész jól be is indult. Voltak olyan cuki kis kérések, amikre nemet kellett mondanom. Mondtam magamban, odáig azért nem fajulnak a dolgok”

– mesélte akkor a Fókuszban, hozzátéve, hogy egy sima lábfotóért 15-20 eurót, vagyis 6-8 ezer forintot is elkérhetett.

„Gyors frissítés: jól vagyok fiúk!” – írta Insta-fotójához Tamara (Fotó: Instagram)

Kórházból jelentkezett be

A vetkőzős karriert végül a sikerek ellenére abbahagyta a sokáig Németországban élő Bencsik Tamara énekesnő, sok fellépése van. A rajongóknak persze ettől még nem kell lemondani szexi fotóiról, gyakran meztelenkedik közösségi oldalain. De most nem egy dögös fotót osztott meg, hanem egy kórházit, ahol csövek lógnak még ki testéből, a fotó tanúsága szerint újabb mellműtéte volt. Mint ismert, az implantátumokat időről-időre cserélni kell, ilyenkor általában nagyobbak kerülnek be.