Bebe: "Imádom a gyerekeket, óriási szívfájdalmam, hogy nekem nincs!"

Az utóbbi időben rengeteg nő és férfi keresi a párját, egyre nagyobb a szinglik tábora, mintha elmennének az emberek egymás mellett. Kortól, nemtől függetlenül sokak számára igencsak nehéz dió egy új kapcsolat kialakítása. Bebe a Back to Black egykori énekese sem érti, miért lett mindez ennyire bonyolult és körülményes.

Bebe két éve erősíti a szinglik táborát (Fotó: Bors)

– Nagyon nehéz a mostani világban ismerkedni, normális kapcsolatot kialakítani – kezdi a zenész. – Ráadásul már azt sem lehet elhinni amit látsz, egészen elképesztő, amit a mesterséges intelligencia tud. A napokban azt hitték új barátnőm van, pedig csupán az AI applikációt próbáltam ki. Hihetetlen! A való életben viszont mindez nem ilyen egyszerű, főleg az én korosztályomban. De nem szeretném megbántani a másik nemet, lehet az én hibám, hogy egyedül vagyok. A volt párommal közel négy évig voltunk együtt, és amióta szakítottunk nem igazán tudok túllépni rajta. Őt keresem mindenkiben! Próbáltam visszahódítani, visszakapni őt, de sajnos teljesen elzárkózik mindentől. Így két év után el kell, hogy fogadjam ezt a helyzetet, győzött az ész a szív felett. Tetszik vagy sem, mennem kell tovább.

Dolgozom magamon – ami elcsépeltnek tűnhet, mert az utóbbi időben mindenki ezt mondja – de ez az igazság.

„Nálam is ketyeg a biológiai óra!”

Az életvidám énekes tehát próbálja lezárni a múltját és már nem hátra, hanem előre szeretne nézni. A sok belső munkának köszönhetően egyedül is jól érzi magát,egyetlen egy dolog bántja csupán:

– Imádom a gyerekeket, óriási szívfájdalmam, hogy nekem nincs – mondta csendesen – Nem értem miért kapom ezt az élettől. Az sem zavarna, ha egy olyan nővel találkoznék, akinek már van, de akkor is szeretnék egy sajátot. Igen ám, de itt jön az, amit nagyon sokan elfelejtenek mostanság. Az idő. Amiből nagyon kevés van. És ez rám is igaz. 49 éves vagyok, nálam is ketyeg az a bizonyos biológiai óra. Egy gyermeket fel is kell nevelni, és én nagyon szeretném látni ahogyan felnő, sőt, még az unokáimmal is jó lenne majd találkozni! Én csodás példaképet kaptam édesapám személyében, akinek az elvesztése nagyon megviselt. Akkor szembesültem igazán azzal, hogy a legnagyobb kincs, amit kaphatunk az az idő….