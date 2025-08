„Már volt szó az összeköltözésről is” – Bebe újra szerelmes! Titokzatos nő csábította el

Nem titok, hogy Bebe gyereket szeretne, de amíg ez nem valósul meg, addig kutyusán tudja gyakorolni az apaságot (Fotó: Markovics Gábor)

Sok mindenben megváltozott az énekes

„Már volt szó az összeköltözésről és arról is, hogy elkezdjük kialakítani a közös életünket, úgyhogy jelenleg most alakul ez a projekt” – mesélte a Back II Black zenésze, aki nemrég ünnepelte 49. születésnapját. Bebe tehát közeledik az 50-hez, azonban egyáltalán nem rémíti meg ez a szám. Sokkal inkább izgalmasnak találja! Továbbá megosztotta lapunknak azt is, hogy mennyi mindenben változott meg a gondolkodása az évek alatt:

„Sok mindenben fejlődtem: egyrészről most már sokkal türelmesebb vagyok, másrészről pedig még inkább elfogadom a másik nyűgjeit, bajait. Viszont vannak olyan dolgok, amikbe már nem megyek bele, pedig anno még megcsináltam volna. Mostanra jobban tudok mások fejével gondolkodni. Szóval lehet ezek a változások segítettek abban, hogy most végre megtaláljam a páromat” – zárta a beszélgetést Bebe.