Bárdosi Sándor őszinte vallomása: „Ildi egyszer válni is akart”

Nem tartozik a haragtartó típusú emberek közé Bárdosi Ildikó és férje, Bárdosi Sándor, akik úgy érzik, 15 éve tartó kapcsoltuk alatt sokat fejlődött a kommunikációjuk.

„Eljutottunk oda, hogy Sanyi most már őszintén tud elnézést kérni, ha esetleg megbántott valamivel. Korábban azért nem tette ezt, mert sokszor észre sem vette, ha erősebben fogalmazott és az nekem nem esett jól” – árulta el a Sláger Reggelben Bárdosi Ildikó, akinek férje tisztában vele, hogy sokszor nyersen fogalmaz.

„Előfordul, hogy nyersen fogalmazok, egy hölgy ismerősöm így is hívott egy időben, „a nyers”. Kisebb súrlódások néha most is előfordulnak, igyekszünk ezeket gyorsan lerendezni, de volt már olyan, hogy Ildi válni akart” – bökte ki Bárdosi Sándor, akinek felesége egyből tisztázta a helyzetet.

„Akkor amikor ezt mondtam egyszerűen csak tele volt a púpom, ott volt a két kisgyerek és Sanyi is. Minden kisgyerekes család életébe hoz valamennyi konfliktust ez a periódus. Aki mást mond, az hazudik” – tette hozzá a bombaformában lévő családanya, aki ezen a kihívásokkal teli időszakon is átlendült a férjével.

„Soha nem akarjuk egymást megbántani, éppen ezért, ha Ildi olyat mond, az tényleg betalál. Ő az egyetlen, aki meg tud sérteni. Olyankor félrevonulok, duzzogok, de végig azt várom, hogy odajöjjön és hagyjuk az egészet” – árulta el az egykori élsportoló Pordán Petrának.