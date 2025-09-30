Balesetet szenvedett Tiv Tivy, borzalmas állapotban van: „Elvesztettem az eszméletem, a földön remegtem” - Fotó

A Tiv Tivy, vagyis Deák Tivadar nevét sokan a videós tartalmairól ismerhetik, de több népszerű műsorban is szerepelt már. Például nemrég a Megasztárban is felbukkant, erről korábbi cikkünkben részletesebben is írtunk.

Az egykori ValóVilág-szereplőből lett sikeres vlogger szeptember 30-án, kedden késő este közölte a sokkoló hírt rajongóival, hogy balesetet szenvedett. Rollerral közlekedett, amikor bekövetkezett a baj.

„Ma közlekedési balesetet szenvedtem Rolleral bárki látta vagy tud valamit róla kérem írjon privátba nekem az egész kieset” – kezdte megdöbbentő vallomását Tiv Tivy a 24 órán át megtekinthető Instagram-történetében.

Ám a következő kép és sorok jóval megrázóbbak.

„Elgondolkodtató és tanulságos pénz: A roller egy nagyon veszélyes dolog. Kevés az, hogy érzed a gépet – be kell tartanod minden szabályt, hogy biztonságban legyél. Sajnos én nem viseltem bukósisakot, és pár percre elvesztettem az eszméletem, a földön remegtem. Nos mindenkinek azt tanácsolom, hogy csak saját felelősségére álljon fel egy ilyen gépre, és tartsa be az előírt szabályokat! Ez nem játék. Nekem szerencsém volt – de legközelebb lehet, hogy nem lesz. Nem azzal van a baj, ha felállsz egy ilyen gépre, hanem azzal, ha nem vagy óvatos, és nem tartod be az előírt szabályokat. Mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, hogy teljes körű odafigyeléssel és tiszta gondolkodással használja a saját rollerét! Emberek! Az életetek és a saját épségetek kerülhet veszélybe! Használjatok védőruházatot, mert ez nem játék! Életből csak egy van” - részletezte balesetének részleteit Tiv Tivy.