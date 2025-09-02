Árpa Attilát felkereste a világ első számú szexszimbóluma

Árpa Attila Facebook-oldalán valami egészen szokatlan történt: a magyar producer egyik kommentjét nem más lájkolta, mint - most jól kapaszkodjanak meg: Sydney Sweeney. Az eset egyből megosztotta a közvéleményt, habár az év műsorvezetőjének megválasztott Árpa posztjából kiderült, hogy ő is tisztában van a helyzet fonákjával. Valószínűleg nem az a Sydney Sweeney ismerte el szellemes kommentjét, csupán egy kamuprofil ismeretlen felhasználója. Vagy mégsem?
A kommentelők között akadtak olyanok is, akik próbálták racionalizálni az eseményt: „Nekem ez gyanús… D. Tóth Krisztát pedig Mia Farrow like-olta ma… az algoritmusok a magyar celebeket dobják Hollywood arcába” – írta valaki, utalva arra, hogy az online rendszerek gyakran meglepő párosításokat hoznak létre a hírességek és a magyar felhasználók között. Az internet népe azonban nem volt hajlandó leállni, a viccek gombamód szaporodtak:
„De hisz híres ember vagy, simán hihető. Lehet, egyszer még szerepelni fog egy filmedben”
– biztatta egyik rajongója Árpát, miközben a nevetés és a totális meglepődés keveredett az üzenetekben.
A legtöbben azért kritikusak maradtak, miszerint nem a világsztár, hanem egy hamis profil jutalmazta Attila kommentjét. „Pont amikor már megházasodtál” – írta egy másik hozzászóló. Bár a lájk mögött lehetett akár egy ártatlan tréfás gesztus is, a rajongói nem bánták: pillanatok alatt mindenki ezen pörgött, és szinte minden hozzászólás újabb fantáziadús történetet indított el.
A sztori jól példázza, hogy a közösségi média világában bármikor előfordulhat, hogy a magyar celeb és a nemzetközi sztár útjai összefutnak, még ha csak látszólag is. Az esemény bármennyire is ártalmatlan vagy komolytalan volt, újra megmutatta, milyen gyorsan képes a digitális tér hírességeket és hétköznapi embereket összekapcsolni, és hogy egyetlen lájk is képes egész kommentáradatot generálni.
