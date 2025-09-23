A Next Top Model Hungary sztárja gyönyörű volt az esküvőn

Athénban járt esküvőn a Next Top Model Hungary szereplője, Alföldy Anna. „A párom testvére nősült meg, egy görög nőt vett el. Mindig kíváncsi voltam, milyen egy ’bazi nagy nagy görög lagzi’, most megtudtam! Volt egy koktélparti, a szertartás is szép volt, másnap is bulit tartottak. Utána Szantorinire mentünk, ott két éjszakát töltöttünk, igazi kikapcsolódás volt. Most voltam először Görögországban, nagyon tetszett” – mesélte.

Alföldy Anna és párja Görögországban voltak egy lagziban (Fotó: Alföldy Anna)

Háromnapos volt a lagzi, folyamatosan voltak programok, de mindig időben elmentek aludni, így nem fáradtak el különösképp. „Angolul beszéltünk a görög családdal. Fantasztikusan jó volt látni az összetartó, családi közösséget. Ilyet életemben először láttam, tényleg minden rokon, unokatestvér ott ült velünk egy asztalnál, bőven voltunk ötvenen-hatvanan még a kisebb összejöveteleken is, a szertartáson pedig többen” – emlékezett meg a TV2 gyönyörű sztárja az esküvői hétvégéről.

Alföldy Anna másfél éve van párkapcsolatban

Kurucz Sándor koreográfus a párja, nagyon hamar összeköltöztek. „Másfél éve élünk együtt, a közös jövőket próbáljuk megalapozni. Teljes a boldogság, dolgozunk, imádunk együtt lenni, programokra menni. Már össze is vontuk a baráti társaságokat” – mesélte lapunknak.

Alföldy Anna másfél éve él a párjával (Fotó: Alföldy Anna)

Amikor a férfi hazajött külföldről, egy thaiföldi munkáról, Alföldy Anna ment ki érte a reptérre, gyakorlatilag azóta együtt élnek: mellette önmaga tud lenni, meri vállalni az érzéseit, úgyhogy csak pozitív dolgokat tud mondani a párjáról. Persze megvannak a rigolyáik, mint mondta, de szépen összecsiszolódtak. Nemrég Noszvajon voltak együtt, szeretek utazni, világot látni, kultúrákat megismerni.

Alföldy Anna és Kuruch Sándor romantikus nyári úton voltak (Fotó: Alföldy Anna)

Alföldy Anna 12 éve van a szakmában, nyáron sok modellmunkája volt, most főképp a hat éve működő szépségszalonja köti le az idejét hét közben. A Next Top Model Hungaryben látott lányokkal kevés a kapcsolata: „Nagyon ritkán beszélünk, valahogy széthullott ez a társaság, de nincs senkivel harag. Mindenki éli az életét. Divatbemutatókon tudunk összefutni, tíznél is több modell is van egy rendezvényen.”