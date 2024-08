Így változott meg a Next Top Model Hungary döntőseinek élete

— Úgy érzem, hogy itthon többen megismertek a szakmában is. Szóval pozitív irányban változott csak az életem. Nagyon sok munkám van azóta. A nyár is ezzel telt, a munkával. Én nagyon élvezem. Lett több felkérésem fotózásban is, de inkább a tartalomgyártásban, amit én már előtte is csináltam. Jelenleg az influenszer és a modellkarrieremre is ugyanúgy fókuszálok, és mellette a családi cégben is tevékenykedek.

Tehát így három dolog is van egyszerre. Nem is tudnék választani közülük. Mindig úgy voltam, hogy minden lehetőséget szeretnék meglovagolni, ami jön az életben. Szeretném, ha közismertebb lenne a családi cégünk, mert szerintem nagyon jó értéket képviselünk, a párommal is abban látjuk a jövőt. De mellette ugyanúgy marad a modellkedés és az influenszerkedés.

A Next Top Model Hungary győztese, Mészáros Lili legnagyobb álma teljesült a műsor által (Fotó: Szabolcs László)

A Next Top Model Hungary győztesének élete teljesen megváltozott

A műsor nyertese, Mészáros Lili élete fenekestül felfordult, méghozzá a létező legjobb értelemben. Lilinek a legnagyobb álma vált valóra. Nagyon szerencsésnek tartja magát, hogy azzal foglalkozhat, amivel világéletében szeretett volna. A Next Top Model Hungary rengeteg lehetőséget adott neki, nagyon sokat köszönhet a műsornak. Azonban nemcsak a lehetőségek miatt hálás, de ő a műsor sokszor teljesíthetetlennek tűnő akadályaiból is rengeteget profitált.

— Az én életem az teljesen megváltozott. Ezt most a lehető legpozitívabb értelemben mondom, mert végre azt tudom csinálni, amit szerettem volna. Hobbiként én nagyon régóta foglalkoztam modellkedéssel, viszont a műsor kapcsán végre meg is tudok belőle élni. Nekem nagyon nagyon sok lehetőséget adott, meg ad is a mai napig. Illetve az influenszer jellegű együttműködésekből is egyre több van. Ezekből olyanokat tudok választani, amit tényleg használok, vagy jó terméknek tartok. Még az sincsen, hogy minden dologra muszáj vagyok igent mondani.