„Gúnyolódtak, hogy mekkora fenekem van” — súlyos titkot árult el a TV2 sztárja

Ördög Nóra műsorvezetésével március 17-én érkezett Magyarországra a Next Top Model Hungary. Az Egyesült Államokban 24, Németországban 17, és a világ több, mint húsz országában további 70 évadot megélt tehetségkutató valóságshow hazai verziójában a modell jelölteknek hétről hétre nem mindennapi tréningeken, küldetéseken, fotózásokon és divatbemutatókon kell bizonyítaniuk rátermettségüket. A versenyzők között feltűnik Alföldy Anna is, az influenszer már biztos bejutott a legjobb 16-ba, annak ellenére, hogy a négytagú zsűrinek okoztak némi fejtörést Anna képei.

Alföldy Anna is szerencsét próbál a TV2 műsorában (Fotó: Trauninger Nikolett/TV2)

Az évek óta modellkedő lány végül bevallotta, volt egy olyan időszak az életében, amikor photoshoppal vékonyította a képeit, hogy azt az idealizált képet mutassa magáról a közösségi oldalakon, amit a tükörben is látni szeretett volna. Kitartó munka és hosszú önismereti út vezetett el odáig, hogy Annának mára sikerüljön teljesen megszeretnie magát, és úgy érezze: úgy szép, ahogy van!

Alföldy Anna: "Rendszeresen bántottak a súlyommal kapcsolatban"

Anna a Borsnak mesélt őszintén a testképzavara kialakulásáról, valamint arról, hogyan sikerült 30 éves korára felépítenie a belső stabilitását.

– A környezetemben nem tudok olyan személyt mondani, aki valóban azt mondaná magáról, hogy „igen, én elégedett vagyok magammal belsőleg és külsőleg egyaránt”. Engem például rendszeresen bántottak a súlyommal kapcsolatban, már általános iskolában is.

Gúnyolódtak, hogy mekkora fenekem van. Huszonéves felnőttként pedig volt egy olyan barátom, aki folyton kőkemény diétára akart fogni, mert szerinte ilyen fejhez, amivel én rendelkezem, nem társulhat ilyen testalkat.

– Hiába menekültem ki ezekből, és az ehhez hasonló helyzetekből, sajnos az ilyen típusú mondatok mélyre tudnak menni, ennek köszönhetően alakult ki bennem a testképzavar – kezdte a Borsnak Anna, aki sosem akarta felismerhetetlenné szerkeszteni a képeit, de a többi modell és celeb agyonfilterezett képei egy időben bizony őt is félrevitték.

Ugyanúgy, ahogy rám hatottak mások eltorzított képei, amelyek nálam rettenetes önképzavart okoztak, úgy az enyémek is hathatnak, főleg a fiatalabb lányokra.

– Én sem felismerhetetlenné szerkesztettem a képeim, de az általam elképzelt sokkal szebb képet akartam mutatni magamról. Viszont a mai felnőtt fejemmel, ami mögött kemény önismereti és belső munka van, elkezdtem megszeretni magam, és igenis felelősséget érzek, hogy valóságot és hiteles képet mutassak magamról. Elkezdtem megválni olyan dolgoktól, amik nélkül azt hittem nem tudok élni. Például az óriás műszempilláktól és műkörmöktől.

Azokat a képeket, amiken ilyen formában szerepeltem már le is töröltem a közösségi oldalaimról, hogy még véletlenül se tévesszek meg senkit

– árulta el nekünk a Next Top Model Hungary egyik esélyese, aki ma már egészen más életvitelt folytat, mint mondjuk öt évvel ezelőtt: rendszeresen edz, szakemberekkel konzultál, az étkezésére is odafigyel, és azt is fontosnak tartja, hogy összességében igyekezzen egy jobb emberré válni.

Alföldy Anna mára az összes szerkesztett képét eltüntette Fotó: TV2

Annát azonnal lázba hozta a Next Top Model Hungary

Anna azt sem tartotta magában, hogy kamaszként ezen a műsoron nőtt fel, így amikor megtudta, hogy a NTMH hamarosan újra látható lesz a TV2-n, azonnal érezte, hogy jelentkeznie kell!

– Az, hogy évek óta szerepelek a médiában és modell vagyok, nem azt jelenti, hogy profi modell is.

Úgy érzem, ebben a műsorban olyan szakmai zsűri gyűlt össze, akik a szakértelmükkel nagyon sokat hozzá tudnak adni a fejlődésemhez, legyen szó saját magamról, a személyiségemről vagy a karrieremről.

– Nem beszélve arról, hogy a sorozatnak köszönhetően belekóstolhatok a modellvilág valódi miliőjébe, megélhetem megannyi szépségével, színességével, magasságával és mélységével együtt – mesélte lelkesen a népes követőtáborral rendelkező influenszer.