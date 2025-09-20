Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
A Trón musical: óriási siker, életre kelt a történelem az Erkel Színházban

Trón musical
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 15:05
EMBER MÁRKErkel Színház
Óriási ováció és állótaps követte Szente Vajk rendezésének premierjét az Erkel Színházban. Nem vitás, A Trón musicalt mindenkinek látnia kell!
Doris
A Trón musical premierjével, elképesztő látványvilággal, hanghatásokkal és színészi-énekesi teljesítményekkel kezdte meg első évadát az Erkel Színház - a bemutatón pedig a Bors is ott volt.

A Trón musical
Ember Márk - A Trón musical Hunyadi Mátyása (Fotó: Erkel Színház)

Az előadás előtt nem mások sétáltak a színpadra, mint a Hunyadi Mátyást alakító Ember Márk és az V. Lászlót megformáló Veréb Tamás, akik ekkor még nagyon jóban voltak, ám ebből hamarosan semmit sem láthattak a nézők. 

A Trónt rendezőként is jegyző Szente Vajk előzetesen annyit elárult, hogy a musical zsánerében unikális történetet nem a hagyományos színházi darabok, hanem a hollywoodi kalandfilmek cselekményvázára építették fel, ami izgalmasabb történetvezetést garantál. Ennek adott keretet az előadás lenyűgöző díszletvilága, amely Rákay Tamás munkája, illetve a csodás jelmezeket Kovács Yvette Alida készítette. A történetet Juhász Levente zenéje – amely ugyanúgy segíti közvetíteni a korhű hangulatot, mint a filmes hatásokat – teszi hatásosabbá, izgalmasan friss élményt szerezve a nézők számára.

Harc a trónért és a szerelemért - erről szól A Trón Erkel Színházban

A szeptember 19-étől műsorra tűzött A Trón a Hunyadi-család hatalommal vívott küzdelmeit követi a nándorfehérvári csatától a Hunyadi fivérek elleni összeesküvésen át Mátyás királlyá választásának drámai pillanatáig. 1456: meghal a törökverő Hunyadi János. A hatalom egyensúlya megbillen, és az országot káosz, árulás és vér szövi át. A trón ingatag, a nemesi rendek titkos szövetségei széthullanak, és a mélyben izzó hatalmi harcok könyörtelenül a felszínre törnek.

Ebben a világban tűnik fel az ifjú Hunyadi Mátyás: hadvezéri dicsőségre vágyik bátyja, László árnyékában, miközben szívét a szerelem vezeti Garai Anna felé. Ám az út, amely a szerelemtől a koronáig vezet, veszélyekkel és cselszövéssel van kikövezve.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
