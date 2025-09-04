Teljes döbbenet: ribancozás után randival folytatja A Kísértés Csengéje és Mátéja

Ahogy telnek a napok, egyre oldottabb a hangulat A Kísértés szigetén, ezzel párhuzamosan pedig egyre inkább kezdi mindenki kimutatni a foga fehérjét.
Szerda este különleges megbízást kaptak a kísértők, ugyanis egy úgynevezett “ki-mit tud” produkcióval kellett megmutatniuk szuperképességeiket. A produkciók után győztest is kellett választani, ami a lányok rezidenciáján jól működött, a fiúknál azonban egészen más helyezt alakult ki. Ők ugyanis cseppet sem értékelték csábítóik igyekezetét, még úgy sem, hogy egytől egyig kihívó, lenge öltözékben engedtek betekintést bájaikba. A túlságosan is szabadjára engedett produkcióról erős véleményt fogalmaztak meg a hősszerelmes férfiak, kiváltképp Máté, aki egyenesen “idióta r*bancnak” nevezte Csengét. A szőke hajú lány mélységesen felháborodott rajta, hogy ilyen érdektelen közönségük volt, és kiállt magáért abban a pillanatban, amikor Máté azt mondta neki, hogy “nagypofájú r*banc vagy”.
A konfliktus úgy tűnt, hogy annyira elmérgesedik, hogy semmi esély sincs ennek rendezésére, Kasza Tibi azonban közbeavatkozott.
Máté tulajdonképpen úgy tűnik, nem tagadja, hogy ő volt az, aki elindította a lavinát, ez azonban mit sem változtat a tényen, hogy kettejük között elmérgesedett a viszony, pedig még nem is ismerik egymást igazán. Máté és Csenge végül randira indulnak, hogy tisztázzák az egymás közötti feszültséget. Hogy a Kísértés 2025 szereplőknek hogyan sikerül pontot tenni a dolog végére, egyelőre nem tudni, az azonban talán reményre adhat okot, hogy mindketten tisztában vannak vele: egymást utálni semmilyen körülmények között nem egy fenntartható helyzet, összezárva egy villába meg aztán pláne. Mindkettőjük érdeke tehát, hogy helyrehozzák a konfliktust. Ma este viszont felbolydul az állóvíz: újabb kísértők érkeznek a szigetre, akik nem várt fordulatokat hoznak majd.
