Megszólalt A Kísértés Csengéje a kiesés után: „Azon voltam, hogy megbocsássak, de nem felejtek”

Elképesztő népszerűségnek örvend A Kísértés 2025, ahol a csütörtök esti adásban 2-2 kísértő távozott a villákból. A lányok egyöntetűen Imrére és Krisztiánra szavaztak, így az ő esetükben nem volt kérdés, hogy ki megy haza; nem úgy a fiúk villájában, ahol azért megoszlottak a vélemények. A legtöbb szavazatot azonban így is Csenge és Bianka kapta, akik nem sokkal korábban még egy taktikai cselt is bevetettek.

A Kísértés kiesője, Csenge őszintén vallott a történtekről, szerinte a fiúk unalmasak voltak (Fotó: Tv2)

A Kísértés szereplők egymásnak feszültek

A kiesést megelőzően Csenge és Máté csúnyán összekaptak, amit ugyan próbáltak letisztázni, a távozástól azonban így sem mentette meg Csengét.

Az egész konfliktus kapcsán elsősorban a lányokat próbáltam megvédeni, mert a fiúk nem az én produkciómnál forgatták a szemüket, nem rám voltak kiakadva, viszont iszonyúan bántotta a női mivoltomat és az egómat ez az egész. Nem értem, kinek gondolják magukat, hogy lehet így viselkedni velünk, mint nőkkel. Mi csak szórakoztatni szerettünk volna, semmi hátsó szándék nem volt ebben. Elegünk lett abból, hogy mi vagyunk a lelki szemetesládák, de ők csak a barátnőjük után sóvárogtak, holott a párjaik tök jól érezték magukat nélkülük.

– kezdte lapunknak Bodó Csenge, aki elárulta, rosszul esett neki, hogy Máté beszólt neki, de annak azért örült, hogy a többi lány kiállt mellette. Az utána következő randijuk Mátéval véleménye szerint szükséges volt, bár mint mondja, nem volt túl nyitott a dologra.

Örültem a lehetőségnek, hogy meg tudtuk beszélni. Nyilván ennek egy idő után be kellett következnie, de én még húztam volna pár napig a dolgot, mert nagyon bennem volt a tüske. Annak érdekében azonban, hogy béke legyen a villában, muszáj volt azonnal megbeszélnünk.

A kísértő lány szerint a szerelmes fiúk rettentő unalmasak voltak

Kísértés Csenge úgy véli, Máté végül tényleg megbánta, hogy így nyilvánult meg, vélhetően azért, mert saját magának is csalódást okozott:

Azon voltam, hogy megbocsássak, de nem felejtek. Biankával azért találtuk ki a trükköt, mert ilyenek vagyunk, szeretjük húzni az emberek agyát és nem tudtuk, hogy ki az, aki őszinte velünk a villában, tudni akartuk, hogy Máté kihez fog húzni. Arról nem is beszélve, hogy unalmasak voltak a fiúk, csinálni akartunk valami sztorit.

S hogy hogyan érintette a kiesés?

Próbáltam emelt fővel távozni, mert ahol nem látnak szívesen, ott nem is szeretnék tovább maradni. Mi megpróbáltuk kihozni a legjobbat a dologból. Nem akartunk elsőként kiesni, mert nagyon jól éreztük magunkat, de hiszek benne, hogy ennek így kellett lennie

– fogalmazott Csenge, aki úgy érzi, nem csinálna semmit másképp, mivel önazonos volt. „Minden ismerősömtől azt a visszajelzést kaptam, hogy mennyire jó, hogy önmagamat adtam, bár lehet, hogy pont ez volt a vesztem. Én viszont nem színészkedni mentem be. Bodó Csenge vagyok és nem fogom megjátszani magam csak azért, mert néhányan azt várják el.”

A hétfői adásban pedig négy új csábítóval folytatódik A Kísértés.