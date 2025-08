"Bele fogok halni" - Zalatnay Cini már látja a végét, orális szexre akarták rávenni az énekesnőt

Igencsak meglepődött a Megasztár zsűrije (Fotó: Bors)

Meglátogatta a Megasztár zsűritagjait a TV2 Média Csoport CCO-ja, Fischer Gábor, vagyis a "Főni", hogy megnézze, hogyan haladnak a munkálatok, milyen a hangulat – a kezdeti megrökönyödés után pedig rögtön feloldódott mindenki, és elkezdtek poénkodni vele Curtisék.

"Többen kérdeztétek, hogyan telik egy átlagos munkanapom… hát most elhoztam belőle Nektek egy részletet. Legutóbb a Megasztár castingján jártam, ahol a megújult zsűrivel, Tóth Gabival, Herceg Erikával, Curtisszel és Marics Petivel beszélgettünk pár szóban az új évadról. Várjátok már? Ki a kedvencetek a zsűritagok közül?"

– írta az erről készült videóhoz Fischer Gábor.

Keresztes Ildikó megtörte a csendet mély gyászáról

Sokan joggal aggódhattak a művésznőért, hiszen június közepén fekete-fehér fotóval osztotta meg rajongóival, hogy súlyos veszteség érte.

Keresztes Ildikó nehéz időszakon megy keresztül (Fotó: Boldog Ati)

A követők csak sejteni vélték, hogy Ildi egy közeli hozzátartozóját veszíthette el, de akkor nem nyilatkozott a témában. Pár nappal később pedig újabb tragédia érte: ekkor Mátyás Szabolcs, mikrobiológus és gitáros zenésztársát veszítette el, erről egy posztjában szűkszavúan így írt:

„Drága Szabi, túl korán mentél el... Nincsenek szavak…”

Az énekesnő hétfő este legújabb Facebook bejelentkezésével egy szívszorító fotót tett ki, amelyet profilképnek is beállított. A képen egy oltár és vélhetően édesanyja fiatalkori fotója látható, gyönyörű fehér csokor és egy égő gyertya mellett. A kommentekből kiderül, amit már eddig is sejteni lehetett: Keresztes Ildikó gyászol: az édesanyját veszítette el. A bejegyzés cikkünk megjelenésekor is sok száz együtt érző hozzászólást és rengeteg részvétnyilvánítást kapott. Hogy a kép magán a temetésen, vagy egy megemlékező gyászmisén készült, egyelőre nem derült ki.

Keresztes Ildikó édesanyja egyébként két éve idősek otthonában élt, korábban ugyanis már kiderült, hogy demenciával küzdött, ezért Ildi biztonságosabbnak látta, ha szakszerű gondozókra bízza az édesanyját.