Cini: Akár pokoli is lehetett volna ez az év, de a vége mindent vitt

Zalatnay Cini különösen az utóbbi egy-két évben számos ígéretet kapott arra, hogy elkészülhet az életét és karrierjét feldolgozó, összefoglaló életrajzi filmje, de valahogy a malmok lassan, de leginkább sehogyan sem őröltek ebben a témában. Zalatnay Cini már éppen kezdett lemondani arról, hogy idén végre megszáradjon a tinta egy filmes szerződésen, amikor a Nemzeti Filmintézet meglátta benne a fantáziát. Az események felgyorsultak, összeállt egy kreatív filmes csapat és a munka el is kezdődött. Így ha minden a terv szerint alakul, 2025-ben bemutatásra kerül a Sarolta Red című dokumentumfilm, ami a maga nyers és igaz valójában lesz hivatott bemutatni hazánk egyik legismertebb és egyben egyik legmegosztóbb énekesnőjét, Zalatnay Saroltát.

Zalatnay Cini nem hiába várja már a 2025-ös évet Fotó: YouTube

Zalatnay Cini nehéz, de végül boldog évet zár

No, de meséljen a 2024-es évéről maga az élő legenda és persze kíváncsiak voltunk a 2025-ös évre vonatkozó terveiről is, bár az bizonyosan erről a filmről szól majd.

– Nem tagadom, vastagon benne volt a pakliban, hogy pokoli év lesz ebből, de a vége mindent vitt.

Tulajdonképpen nincs különösebb okom panaszra, ha csak arra nem kíváncsiak az emberek, hogy itt fáj, ott sajog, bla-bla-bla…

– Gondolom ez azért ismerős mindenkinek, aki már átlépte a hetvenet. Szóval ez alap volt idén is. Viszont a térdem, az elég nagy gondot okozott. Valamiért most gondolta úgy, hogy a két-három évente esedékes őrületnek itt az ideje a részéről. Aztán a fogaimmal lett gond, sőt, az tulajdonképpen még megoldás alatt van. Nem akarok ezzel traktálni senkit, hiszen aki tudja, az tudja, hogy a fogfájás… Na, de tényleg mindegy is! – nevetett Zalatnay Cini, aki persze beszélt arról is, mi az, ami igazán lázba hozta és foglalkoztatta ebben az évben.

Sokan várnak még egy a két évvel ezelőtti feldolgozáshoz hasonló újítást is Zalatnay Cinitől Fotó: YouTube

2025-ben jön a Sarolta Red, vagyis a Zalatnay Cini életét feldolgozó film

– Ahogyan az utóbbi pár évben mindig, 2024-ben is nagyon sokat agyaltam a legnagyobb vágyamon, vagyis azon, hogy végre, valamilyen formában film készüljön a tagadhatatlanul kalandos életutamból. Ennek már itt van az ideje, hiszen 77 éves vagyok, ergo az életrajzom a maga vargabetűivel, gyakorlatilag megíratott. Az elmúlt években sokszor, sokfelől kaptam ígéretet arra, hogy elkészülhet végre a film, de az élet valahogy mindig olyan akadályokat gördített elém, elénk, amiket sem ugrani, sem megkerülni, de pláne megoldani nem tudtunk – magyarázta a Borsnak Zalatnay Cini, aki az év utolsó szakaszában a maga kezébe vette a sorsa, vagyis a róla szóló film sorsát és végül megtörtént, amire sokan várunk már egy jó ideje.