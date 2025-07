„A hatóságok házi őrizetbe helyezték” – döbbenetes álhír terjed Sebestyén Balázsról

Sebestyén Balázs felesége után most maga a rádiós vált az álhírgyárosok áldozatává, nem is akárhogy. A Balázsék műsorvezetőjéről egy deep fake, azaz mesterséges intelligencia által generált kamuvideó terjed, ami szerint házi őrizetbe vették és tüntetnek a rajongók, hogy kiszabadítsák. És ha mindez nem lenne elég ijesztő, még pénzt is próbálnak kicsalni a jóhiszemű emberektől, aminek sokan be is dőltek.

Elképesztő hazugsággal akarnak pénzt kicsalni az emberektől, azt állítják Sebestyén Balázs vagyona egy titkos befektetésből ered (Fotó: Archív)

A Rádió 1 reggeli műsorának egyik hallgatója hívta fel a figyelmet arra, hogy Sebestyén Balázs letartóztatásáról terjed álhír. A videó szerint a népszerű rádióst azért fogták el, mert egy olyan befektetési lehetőséget hozott nyilvánosságra, amivel bárki meggazdagodhat, veszélyeztetve ezzel a gazdaságot. A történet természetesen égbekiáltó hazugság, sokan mégis bedőlnek, és pénzt utalnak a csalóknak.

Kaptam pár sms-t a napokban, hogy jól vagyok-e, meg mi a helyzet, de nem igazán értettem. Aztán egy hallgatónk elküldte, hogy milyen cikkek terjengenek rólam és van, aki utalt is ezeknek pénzt. Így szól a történet: Sebestyén Balázs szabadon bocsátásáért tüntetnek a rajongók, a botrányos interjú után. Ezt generálta az AI, tehát már itt tartunk

– mesélte Balázs döbbenten ma reggel.

Nemrég Sebestyén Viktória halálhírét keltették, most Sebestyén Balázs házi őrizetbe helyezéséről szólnak a kamucikkek (Fotó: Markovics Gábor)

Sebestyén Balázs botrányát sokan elhitték

A műsor névadója a „cikk” egy részét fel is olvasta, amin ugyan ők jót nevettek, hiszen teljes képtelenség, de több hallgató is jelezte, hogy volt aki bedőlt ennek az ismeretségi körében, amivel jelentős összegeket csaltak ki tőlük.

„Tegnap százak gyűltek össze Sebestyén Balázs védelme érdekében, miután egy élő adás során ellentmondásos incidens történt. Sokkolta és felháborította a rajongókat Sebestyén Balázs őrizetbe vételének elrendelése, akit a kormány azzal vádol, hogy a olyan érzékeny információkat hozott nyilvánosságra, amik veszélyeztetik az ország gazdaságát. Következésképpen a hatóságok házi őrizetbe helyezték, és szigorúan megtiltották, hogy a média kapcsolatba lépjen vele

– idézte Balázs.

„Azt is írta a hallgató, hogy banki adatokat kérnek el, és rá fog futni más is, mert az anyukája is utalt nekik kétszer. Azért ez mennyire durva, hogy mire képes az AI, úgyhogy csak óvatosan” – tette még hozzá.