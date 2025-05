Anyák napja: Sztárokkal osztozott édesanyján Zalatnay Cini

Zalatnay Cini vasárnap, korán reggel útnak indult, hogy meglátogassa édesanyja síremlékét, és ahogy mindig, idén is megossza vele gondolatai az

anyák napja alkalmából. A Bors, már hazafelé vezető úton érte el az énekesnőt, aki örömmel mesélt családja ünnepi szokásairól.

Zalatnay Cini nem csak kap a lányától, de ad is ajándékot Nikinek anyák napján (Fotó: Cini)

Zalatnay Cini: „Még ma is, kicsit irigykedve tekintek egy terhes pocakra”

„Nálunk ma is, amolyan lánc szerűen zajlik az anyák napja. Én is adok valamilyen kedves kis ajándékot Niki lányomnak és ő is meglep valamilyen aprósággal. Amikor még édesanyám élt, vele is pont így tettünk. Egyébként én már nagyon régen ki is bővítettem a szűkebb családi kört és felköszöntöm a keresztszülőket, de még azon barátnőimet is, akik édesanyák, sőt nagymamák.

Persze 1992 óta kicsit szomorkásan telik számomra az anyák napja, hiszen az édesanyám, abban az évben ment el.

Ugyanakkor, ezen a napon mindig eszembe jut az is, hogy bár Nikire az édes gyermekemként tekintek, mégsem adatott meg nekem, hogy átéljem, milyen életet adni egy gyereknek. Az az igazság, hogy még ma is, kicsit irigykedve tekintek egy terhes pocakra. Sokkal inkább, mint egy darázsderékra” – kezdte a Borsnak Zalatnay Sarolta.

Zalatnay Cini édesanyjáért rajongott a sztárvilág. Anyák napja alkalmából is mindig sokan köszöntötték (Fotó: Cini)

Anyák napja: „Mindenki anyut ünnepelte és ő a világ legboldogabb anyukája”

Az énekesnő felidézte azt az anyák napja bulit is, amikor édesanyjával utoljára ünnepelhetett közösen. „Az utolsó, közös anyák napi ünnepség épp úgy egy hatalmas buli lett, mint annak előtte minden évben. Akkor is nagyon közel esett május 1-éhez, így eljött velem az összes majálisra, ahol csak felléptem. Hobókkal és hippikkel ünnepeltünk együtt, akiket anyu egyenesen imádott és akik szintén imádták őt. Ott volt a

Komár Laci, aki egy hatalmas, orgona csokorral rohant oda hozzá, hogy felköszöntse anyák napján. De a Frenreisz Karesz is megjelent és köszöntötte. Mindenki anyut ünnepelte és ő a világ legboldogabb anyukája volt. Aztán persze mindenkit meghívott hozzánk egy hatalmas kajálásra. Ő tényleg, mindenki anyukája volt…” – mondta Zalatnay Cini.