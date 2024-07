Völgyi Zsuzsi bevallotta: külön él a pasijától

Nem reklámozza a szerelmét Völgyi Zsuzsi, nem akar már a magánéletével címlapokra kerülni a Romantic énekesnője. De nem is tagadja, hogy boldog, és lassan három éve párkapcsolatban él a nemzetközileg is elismert nagybőgőssel, Kökény Tamással. Amikor ugyanis egy év titkolózás után egy közös fotóval felvállalták a kapcsolatukat, rengeteg bántást kaptak. A sztáranyuka akkor hozott egy komoly döntést, amihez tartja magát – a hot! magazinnal most mégis kivételt tett.

Völgyi Zsuzsi és kislánya, Glória kettesben élnek – Fotó: archív / hot! magazin

– Akkor eldöntöttem, hogy bezárom életem lapjait, nem leszek többé nyitott könyv – mondta Zsuzsi. – Mondják, hogy közszereplő vagyok, ez hozzátartozik, de én ezzel nem értek egyet. Ez az én életem, és a magánéletem legyen tényleg a magánéletem. Azóta bármi történt velem, azt megtartom magamnak: maradjon csak az enyém! Persze rögtön jelentek meg cikkek, hogy nincsenek új közös fotók, akkor biztosan szakítottunk. De ez egy félreértés: boldog vagyok a párommal!

„Nálunk nincsenek szürke hétköznapok”

Pedig amikor összejöttek, még a népszerű sztáranyuka sem hitte, hogy ez ilyen hosszú kapcsolat lesz, sőt! Ahogy fogalmaz: akkoriban nem adott volna ennyi időt maguknak, még álmában sem gondolta, hogy most, három évvel a megismerkedésük után is boldogok lesznek.

– Augusztusban már a harmadik évfordulónkat ünnepeljük, Tomi szép lassan belesimult az életünkbe. Az a kulcsa a szerelmünknek, hogy egy pár vagyunk, de nem élünk együtt, mind a kettőnknek megvan az otthona. Így nálunk nincsenek szürke hétköznapok, mindenki szervezi a saját életét. Nem múlik a vágyakozás a másik iránt, és minden egyes találkozásra nagyon készülünk, várjuk, és amíg nem látjuk újra egymást, addig hiányzunk egymásnak – árulta el szerelmesen az énekesnő.

Minden képzeletet felülmúl Völgyi Zsuzsi kislánya

Zsuzsi továbbra is egyedül neveli a lányát, Glóriát, aki idén betöltötte a hetedik évét. Jól érzik magukat kettesben, anyuka és gyermeke napjai felhőtlenek ebben a felállásban.

Annak ellenére, hogy külön lakásban élnek Völgyi Zsuzsi és Kökény Tamás már 3 éve szerelmesek – Fotó: archív / hot! magazin

– Mi továbbra is ketten élünk Glóriával, és ez nálunk működik. Persze vannak közös programjaink hármasban is, de ez a ritkább; inkább kettesben vagyunk, vagy a lányommal vagy a párommal. Így Glória nem érzi azt, hogy Tomi „elveszi az anyukáját”. Nagyon odafigyelek, hogy minőségi időt töltsünk együtt. A nyaralást is úgy kell elképzelni nálunk, hogy nyaralunk kettesben Glóriával, majd Tomival is. Ez mind a hármunknak megfelel! Nem mondom, hogy könnyű egyedülálló édesanyának lenni, de élvezem minden pillanatát. Glória most volt elsős az általános iskolában, és minden képzeletemet felülmúlta, nagyon büszke vagyok rá – magyarázta csillogó szemmel az édesanya.

A Romantic él Zsuzsi azt mondja, ő azok közé tartozik, akik szerint nincs olyan, hogy minden kerek. – Bár általában mindenben megtalálom a jót, amikor egy időre a Ro­man­tic megszűnt, üres lett az életem, hirtelen ott álltam; nem tudtam, hogyan tovább. De ez sem tartott sokáig: beiratkoztam új­ság­író­-­is­ko­lá­ba, elvégeztem egy esküvőszervező tanfolyamot, mert tanulni sosem késő, és a covid is bizonyította: több lábon kell állni! Kapott egy új életpályát Zsuzsi már második éve a Dikh Rádió reggeli műsorát vezeti, és van egy másik műsora is, ahol színészekkel, zenészekkel interjúzik. – Élvezem ezt az egészet, pedig az elején semmi önbizalmam nem volt. Most már szerkesztem is a reggeli adásokat, ami felelősség, amihez fel kellett nőnöm, de sikerült, és ez boldoggá tesz!