Vége! Szakított a magyar énekesnő: „Magamra maradtam a nehézségeimmel”

Sokan felkapták a fejüket, amikor Völgyi Zsuzsi és a 2016-os Virtuózok című, klasszikus zenei tehetségkutató műsor győztese felvállalták kapcsolatukat a nyilvánosság előtt. Kökény Tamás nagybőgővirtuóz ugyanis 18 évvel fiatalabb az egyébként most is bombaformát mutató énekesnőnél. Többen voltak azok, akik úgy vélték, ez a szerelem kérészéletű lesz, de a pár végül is rácáfolt a károgók hadára, hiszen a három együtt töltött év ugyan nem sok, de valójában nem is kevés. Csendesen élték az életüket és tulajdonképpen a szakításuk is csendben zajlott, hiszen csupán Völgyi Zsuzsi közösségi oldaláról derült ki a Bors számára is, hogy már nincsenek együtt. Az énekesnő nem posztolt a témában, csak a kapcsolati státuszát állította át „egyedülálló”-ra. Zsuzsi most lapunknak beszélt döntésük hátteréről.

Völgyi Zsuzsi szakítás után adott interjút a Borsnak (Fotó: Szabolcs László)

Völgyi Zsuzsi: „Nem mondhatom, hogy csalódtam”

„Bár próbálom burokban tartani a magánéletem és nem dobálni csontot a rosszindulatú kommentelőknek. Mégis úgy gondolom, hogy ha már 24 éve kirakatban élem az életem, elkerülhetetlen, hogy az emberek tudjanak a boldogságomról, illetve arról is, ha kudarc ér vagy csalódás.”

Borítékolható volt, hogy Tamással nem fogunk egymás karjaiban megöregedni, hiszen az a korkülönbség, ami köztünk van, hosszú távon nem lehetett működőképes.

„Egy örvényként keveredtem bele három éve a kapcsolatba. Úgy, hogy korábban mélyen elítéltem, ha egy kapcsolatban a férfi a fiatalabb. Lehet, éppen ezért kaptam meg ezt a cipőt, hogy egy kicsit járjak benne és elengedjem az ezzel kapcsolatos sztereotípiáimat. Valójában mindaz, amit erről gondoltam, be is igazolódott. Nem mondhatom, hogy csalódtam, hiszen pontosan erre lehetett számítani. Sok tervem nem volt kettőnk jövőjével kapcsolatban. Több gyermeket már nem vállaltam volna és férjhez sem szerettem volna menni” – kezdte a Borsnak Völgyi Zsuzsi, aki bár sokáig lubickolt a kapcsolatában, egy idő után hiányérzet kezdte gyötörni őt Kökény Tamás mellett.

Völgyi Zsuzsi és Kökény Tamás három évig alkottak egy párt (Fotó: hot! magazin)

„Az idő előrehaladtával elkezdtem többre vágyni”

„Mondhatjuk azt is, hogy kellemesen ellógtuk együtt ezt a három évet, tervek nélkül. Ez jó egy darabig, de egy idő után hiányozni kezdett a fejlődés. Minden kapcsolatnak szüksége van arra, hogy épüljön és tartson valami felé. A mi esetünkben a totális visszafejlődés kezdődött el tavaly novemberben és megállíthatatlanul csúszott egyre lejjebb. Ebben a történetben nem ért meglepetés, hiszen kiszámítható volt, hogy nem tart majd örökké. A mottóm sokáig ez volt: élj a mának! Viszont az idő előrehaladtával elkezdtem többre vágyni. Több segítségre, több férfi energiára, több együtt töltött időre. A szabadidő-partnerség már kevésnek bizonyult.”

Magamra maradtam a nehézségeimmel. Ez pedig sok konfliktus forrása és okozója lett”

– vallotta meg a Romantic énekesnője, aki már egy ideje szingli, de szerette volna magában rendezni a sorait, mielőtt kiáll a nyilvánosság elé a szakítás tényével.