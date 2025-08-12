AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Végre itt van! Szandi örömhírt jelentett be

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 06:47
Az aranytorkú énekesnő újabb meglepetéssel várt minket Instagram oldalán. Mostanában lánya esküvőjétől volt hangos az internet, de most saját projektbe kezdett Szandi, mutatjuk mibe vágott bele.

Vadonatúj számnak örülhetnek a rajongók, ugyanis Szandi legújabb videoklipje már megjelent, és hallgathatjuk. Instagram bejegyzésében egy videó található, amely rövid bepillantást enged a klipbe. 

KLIP PREMIER!! MOST ÉLJ! Nyár, szabadság, szerelem, boldogság! Fogadjátok szeretettel az új dalom videoklipjét. A teljes dalt a a YouTube csatornámon tudjátok megnézni! (Zene: @bogdan_csabi Szöveg: Major Eszter)

- írta a videóhoz Szandi. Férjével, Bogdán Csabával még mindig remekül együttműködnek, ugyanis a szövegben elárulta, hogy ő szerezte a dal zenéjét. Kitörően boldog hangulatot áraszt az énekesnő legújabb dala, amely a nyár utolsó hónapját még nagyon is meghatározhatja. A teljes videóklip itt megtekinthető:

 

