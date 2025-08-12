Végre itt van! Szandi örömhírt jelentett be

Az aranytorkú énekesnő újabb meglepetéssel várt minket Instagram oldalán. Mostanában lánya esküvőjétől volt hangos az internet, de most saját projektbe kezdett Szandi, mutatjuk mibe vágott bele.

Vadonatúj számnak örülhetnek a rajongók, ugyanis Szandi legújabb videoklipje már megjelent, és hallgathatjuk. Instagram bejegyzésében egy videó található, amely rövid bepillantást enged a klipbe.

KLIP PREMIER!! MOST ÉLJ! Nyár, szabadság, szerelem, boldogság! Fogadjátok szeretettel az új dalom videoklipjét. A teljes dalt a a YouTube csatornámon tudjátok megnézni! (Zene: @bogdan_csabi Szöveg: Major Eszter)

- írta a videóhoz Szandi. Férjével, Bogdán Csabával még mindig remekül együttműködnek, ugyanis a szövegben elárulta, hogy ő szerezte a dal zenéjét. Kitörően boldog hangulatot áraszt az énekesnő legújabb dala, amely a nyár utolsó hónapját még nagyon is meghatározhatja. A teljes videóklip itt megtekinthető: