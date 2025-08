Amerikában szülheti meg kisbabáját Szandi lánya, Blanka

Sokan nem tudják, hogy Szandi életét fiatalkorában egy súlyos trauma határozta meg. A háromnapos kóma után évekre eltűnt a lóhátról – most viszont valami egészen különleges történt.

Szandi maga sem gondolta, hogy ekkora szabadságot fog megélni a forgatás során (Fotó: Facebook/Szandi hivatalos oldala)

Szandi újra nyeregben érezte magát

Szandi fiatalon hatalmas népszerűségre tett szert a fülbemászó dalai révén, de kevesen ismerik az akkoriban háttérben meghúzódó, megrázó történetét. Tinédzserként egy komoly lovasbaleset következtében három napig kómában feküdt, és agyi sérülései olyan súlyosak voltak, hogy hosszú időre el kellett búcsúznia a lovaglástól – nemcsak fizikailag, de lelkileg is. A trauma annyira mély nyomot hagyott benne, hogy még évekkel később is szorongással gondolt a lóra és a nyeregbe üléstől is rettegett.

Most, több mint harminc év elteltével azonban valami egészen váratlan történt. Szandi a legújabb klipje kedvéért nemcsak visszaült a lóra, de olyat tett, amit korábban még soha: szőrén lovagolt, méghozzá a Dunában.

Nemcsak szembenéztem a félelmemmel, de olyat csináltam a lóval, amit még soha – vízben vágtáztam, a ló teste teljesen elmerült, így mentünk át a homokszigetre Visegrádnál

– mesélte az énekesnő.

A "Most élj" című dal klipje augusztus közepén jelenik meg, és nem csupán egy nyári slágernek ígérkezik, hanem komoly mondanivalója mellett egy belső utazás képeit is hordozza.

A dal címe is azt sugallja, hogy meg kell élni a jelent. A mai világban, amikor a stressz mindenhol ott van, ez különösen fontos. Én ezzel a klipforgatással bebizonyítottam magamnak: le tudtam győzni a félelmemet, mert ott voltam teljesen a pillanatban

– mondta Szandi a Borsnak.

Szandi férje mint mindig, ezúttal is sokat segített az új klip elkészítésében (Fotó: Facebook/Szandi hivatalos oldala)

Blanka gyermekkori látomása

A forgatást Szandi régi jó barátja és állandó alkotótársa, Sramek Nándor vezette, és az időjárás is melléjük állt: bár viharos időt jeleztek, mindkét nap ragyogó napsütés fogadta a stábot.

A jó Isten velünk volt. Átéltem egy csodát, természetközeli és felszabadító volt – szinte spirituális élmény.

Szandi Instagram-oldalán is látható már néhány kulisszák mögötti pillanat, és rajongói már alig várják, hogy lássák, hogyan vágtázik végig a Dunán. Az énekesnő bevallotta: még sosem lovagolt szőrén, és bár eleinte megrettent, végül élete egyik legfelszabadítóbb, spirituális töltetű élménye lett belőle.