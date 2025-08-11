Nagyon édes: friss fotók érkeztek Vasvári Vivien kisfiáról

Vásvári Vivien eddig nem látott képeket osztott meg legkisebb gyermekéről. Bár a kis Liam csupán néhány hónapja született, ezúttal nem ő volt bejegyzésének főszereplője, hanem nagyobb testvére, Colin.

Friss fotókat mutatott kisfiáról Vasvári Vivien Fotó: Ripost

Viviennek előző kapcsolataiból született egy lánya, Ariana, valamint egy fia, Edward. Jelenlegi férjével, Bodnár Zsigmonddal két közös gyermekük van: Colin, valamint Liam, aki 2025. április 28-án jött világra. Emellett Vivien férje előző kapcsolatából származó gyermekeit is sajátjaként neveli.

A mostani bejegyzésben a kis Colin kapott főszerepet, - Vivien bájos újszülöttfotókat osztott meg róla. A ma már majdnem beszélő kisfiú akkor még karban tartható baba volt, aki egy macskófüles sapkában pózolt a kamerának.