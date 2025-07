„Maricsékkal bitang jó dal született ismét!” – Újra összeáll Szikora Róbert és a VALMAR: itt a nyár slágere!

Szikora Róbert már 15 évesen is színpadon állt, a Csikidám atyja pedig még mindig aktív a zenei porondon. Sőt, éppen duettlemezt készít, amin számára fontos előadókkal dolgozik. Izgalmas a lista: a „kötelező” énekesen túl többek között a VALMAR duóval is énekel majd...

Szikora Róbert VALMAR nélkül nem készíthetne duettlemezt (Fotó: Ripost)

Újra Valkusz Milán és Marics Peti kettősével dolgozik

Szikora Róbert és a VALMAR Úristen című megkerülhetetlen slágere három éve robbant be, azóta pedig a legnagyobb videómegosztón a megtekintések száma átlépte az 50 milliót is. Adta volna magát a következő koprodukció, ám erre éveket kellett várni.

„Az Úristen hatalmas siker lett, utána pedig a fiúk feldolgozták a Bombázó című R-GO dalt is. De nem igazán gondolkoztunk következő közös számon. Mindenki ment a saját zenei útján” – fogalmazott a Borsnak nyilatkozva Szikora Róbert.

„Viszont amikor elkezdtem tervezni, hogy kikkel dolgoznék a duettalbumon, akkor egyértelmű volt, hogy ők sem maradhatnak ki. Különböző generációkat szólaltatok majd meg. Az első, Fenyő Miklós, Charlie, Demjén, és egy nagyon jelentős énekesnő, akinek a kilétét még nem leplezném le. Aztán jönnek a »középkorúak«, és a fiatalok is: Maricsékkal bitang jó dal született ismét!” – lelkesedett az R-GO énekese.

Az alkalmi formáció 2022-ben. Idén nyáron új közös sláger durran (Fotó: Nagy Zoltán)

Szikora Róbert: „Ösztönösen érzik, mi működhet”

Sokan mondják, hogy a fiatal generációnak már nem olyan a munkabírása, munkaszerete, ám ez a sztereotípia nem igaz a VALMAR-osokra.

„Szerintem lusta zsenik nincsenek. Aki tehetséges, annak sokat kell tennie azért, hogy ez a képesség kibontakozzon és virágozzon. Maricsék kiscsikók, de bírják a munkát. Tudják, hogy öt perc múlva röhöghetünk, de amikor elindul a felvétel a stúdióban, akkor komolynak kell lenni. Ráadásul ők autodidakta zenészek, ösztönösen érzik, mi működhet. A Balatoni lány pedig szerintem működni fog!” – bizakodott Szikora, majd elárulta, nem terveznek újabb közös dalokat, de…



Szükség esetére azért van a spejzban két dalötletünk is!

Mi pedig mi mást is mondhatnánk erre, mint hogy: