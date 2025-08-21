UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Ettől elolvadsz: imádnivaló fotókat osztott meg gyermekeiről Palácsik-Ráthonyi Tímea

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 14:43
Az üzletasszony azt is elárulta, mire szeretné nevelni a gyerekeit.
Bors
A szerző cikkei

Hosszú utat járt be, mire teljesült a legnagyobb vágya, és édesanya lett Palácsik-Ráthonyi Tímea. Andy Vajna özvegyének a kisfia, Ben béranya segítségével született, egy hónappal ezelőtt pedig az üzletasszony világra hozta a kislányát, Haileyt: a család boldogsága így már nem is lehetne teljesebb.

vajna timi 003 MO
Édes fotókat osztott meg a gyerekeiről Palácsik-Ráthonyi Tímea / Fotó: Mediaworks archív

Jóságra és mások megsegítésére fogom nevelni a gyermekeimet. Utolsó képeken Haileyke szinte egyforma Bennel

- írta az Instagram-oldalán Tímea, mialatt több fotót is megosztott a picikről. A rajongói teljesen el voltak ragadtatva.

Tündérkék, a legjobbakat kívánom nektek, a két csodaszépséghez

- üzente az egyikük.

Nagyon örülök, hogy beteljesült az álmod, és rögtön kétszeresen is 

- tette hozzá egy másik követő.

Gyönyörűséges kisbaba. Jó egészséget kívánok mindannyiótoknak!

- továbbította jókívánságait egy újabb rajongó.

Mutatjuk is a szívmelengető felvételeket!

 

