Ettől elolvadsz: imádnivaló fotókat osztott meg gyermekeiről Palácsik-Ráthonyi Tímea

Hosszú utat járt be, mire teljesült a legnagyobb vágya, és édesanya lett Palácsik-Ráthonyi Tímea. Andy Vajna özvegyének a kisfia, Ben béranya segítségével született, egy hónappal ezelőtt pedig az üzletasszony világra hozta a kislányát, Haileyt: a család boldogsága így már nem is lehetne teljesebb.
Jóságra és mások megsegítésére fogom nevelni a gyermekeimet. Utolsó képeken Haileyke szinte egyforma Bennel
- írta az Instagram-oldalán Tímea, mialatt több fotót is megosztott a picikről. A rajongói teljesen el voltak ragadtatva.
Tündérkék, a legjobbakat kívánom nektek, a két csodaszépséghez
- üzente az egyikük.
Nagyon örülök, hogy beteljesült az álmod, és rögtön kétszeresen is
- tette hozzá egy másik követő.
Gyönyörűséges kisbaba. Jó egészséget kívánok mindannyiótoknak!
- továbbította jókívánságait egy újabb rajongó.
Mutatjuk is a szívmelengető felvételeket!
