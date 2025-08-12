Sürgős segítséget kért követőitől Tornóczky Anita

Tornóczky Anita követőitől kért sürgős segítséget, miután egy négylábú bajbajutott híre eljutott hozzá. A kutyakiképző anyuka mindig is szívén viselte a kutyusokat, így most ideiglenes vagy végleges gazdi szerepére keres embereket.

Tornóczky Anita ismét szárnyai alá vett egy négylábú bajbajutottat. Fotó: Szabolcs László

Sos ideiglenes befogadót, vagy végleges gazdit keresek ennek a cuki Jack Russel jellegű 5 éves kan kutyusnak. Gazdija meghalt és akit érdekel a sorsa a rokonok közül, az messze él és nem tudja magához venni. Nyilván klasszikus idős néni kutyája, aki egész nap kinn tett-vett a gazdival, de sosem sétált, kevés inger érte.

- írta Instagram-posztjában Anita.

A bejegyzés mellé egy képet is mellékelt a Maci névre keresztelt kutyusról, hozzátette, hogy lesz vele munka kiképzés terén, de, aki rászánja idejét az egy örök társat kaphat.