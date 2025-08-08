,,Ez forró lett!” - Tolvai Reni a Szigeten szexizik, videón a készülődés

Még pár napig tart Sziget fesztivál, ahol sztárdömping van. Az esemény lehetne az idei nyár divatmustrája, a Bors még összefoglalóval is érkezett egy-egy brutális szett miatt. Tolvai Reni ruhája is ide tartozik, de a buli nem egynapos, így nyilván több szettel készült kedvenc énekesnőnk.

Tolvai Reni nem fogta vissza magát a Szigeten sem / Fotó: Szabolcs László

Tolvai Reni és a szexizés

Tolvai Reni előző fesztiválos ruhája sem volt semmi, bár tőle már megszokhattuk, hogy irtó szexi, és ezt valahogy mindig tudja fokozni! Ezúttal is fekete, mélyen dekoltált ruhában parádézott Reni, amiről egy vadító videóval is készült követőinek.

Ez forró lett!

- írta bejegyzéséhez egyik követője.

A Szigetre készülődő, majd szűk ruhában táncoló sztárról itt is a videó: