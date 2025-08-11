Nem hiszed el kihez hasonlították Tolvai Renit

Hiába a nyár, a pihenés és a lazítás "hivatalos" időszaka, Tolvai Reni nem áll le. Az aranytorkú énekesnő ugyanis nemrég egy vadítóan szexi képpel az oldalán azt jelezte, koncertre készül. Mindezt azok után, hogy nemrég még a Sziget fesztiválon bulizott hatalmasat.

Újabb vadító képpel lepte meg rajongóit. Fotó: Szabolcs László

Legutóbbi fotója azonban akármennyire is szexi, nem új a tárban. Reni ugyanis teljesen testhezálló, mélyen dekoltált, arany színű miniruháját és neccharisnyáját, még a nyár slágerének forgatására vette fel. Az énekesnő ugyanis Lotfi Begi és L.L. Junior társaságában újradolgozta a Neoton Família klasszikusát, a Holnap hajnaligot, amelyben Reni nem csak énektudásával varázsolta el rajongóit, hanem bomba alakjával is, amelyet látva most egy elképesztő bókot kapott rajongójától.

A 34 éves tehetséget ugyanis nem máshoz hasonlították, mint Beyoncéhoz, akinek Reni maga is nagy rajongója. Olyannyira, hogy nemrég részt is vett a hollywoodi világsztár európai koncertturnéjának párizsi állomásán.

Azt néztem, hogy klasszul hasonlítasz a szépséges Beyoncé-ra, (vagy esetleg inkább Beyoncé hasonlít rád?) mindenesetre nagyon szép vagy!

- bókoltak neki kommentben, amely vélhetően rendkívül jólesett Reninek, aki elmondása szerint is kőkeményen dolgozott azért, hogy ilyen bombaformába kerüljön. Minden nap edzés, életmódváltás és diéta. De a gyümölcse meglett. Reni ugyanis csak úgy sugárzik minden fotóján és látszik, büszke is arra, amit elért.