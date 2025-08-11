Nem hiszed el kihez hasonlították Tolvai Renit

Hiába a nyár, a pihenés és a lazítás "hivatalos" időszaka, Tolvai Reni nem áll le. Az aranytorkú énekesnő ugyanis nemrég egy vadítóan szexi képpel az oldalán azt jelezte, koncertre készül. Mindezt azok után, hogy nemrég még a Sziget fesztiválon bulizott hatalmasat.
Legutóbbi fotója azonban akármennyire is szexi, nem új a tárban. Reni ugyanis teljesen testhezálló, mélyen dekoltált, arany színű miniruháját és neccharisnyáját, még a nyár slágerének forgatására vette fel. Az énekesnő ugyanis Lotfi Begi és L.L. Junior társaságában újradolgozta a Neoton Família klasszikusát, a Holnap hajnaligot, amelyben Reni nem csak énektudásával varázsolta el rajongóit, hanem bomba alakjával is, amelyet látva most egy elképesztő bókot kapott rajongójától.
A 34 éves tehetséget ugyanis nem máshoz hasonlították, mint Beyoncéhoz, akinek Reni maga is nagy rajongója. Olyannyira, hogy nemrég részt is vett a hollywoodi világsztár európai koncertturnéjának párizsi állomásán.
Azt néztem, hogy klasszul hasonlítasz a szépséges Beyoncé-ra, (vagy esetleg inkább Beyoncé hasonlít rád?) mindenesetre nagyon szép vagy!
- bókoltak neki kommentben, amely vélhetően rendkívül jólesett Reninek, aki elmondása szerint is kőkeményen dolgozott azért, hogy ilyen bombaformába kerüljön. Minden nap edzés, életmódváltás és diéta. De a gyümölcse meglett. Reni ugyanis csak úgy sugárzik minden fotóján és látszik, büszke is arra, amit elért.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.