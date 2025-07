"Majdnem belehaltam, de itt vagyok" - T. Danny végre túllépett szakításán

T. Danny motiváltabbnak érzi magát, mint valaha. Habár a pletykák arról szóltak, valami gond lehet a rapperrel, ő most tiszta vizet öntött a pohárba. Legújabb kislemeze, a Szívtipró szálloda 1. ugyanis aggodalomra adott okot sokak számára annak szövege miatt. T. Danny azonban elárulta, ő csupán a szokásostól eltérően személyes témákat is boncolgatott dalaiban. Érintette azt, hogyan hatott rá szakítása, mi a helyzet magánéletével és azt is, hogyan viszonyul a sikerhez.

Túl van a szakításon. / Fotó: TV2

Én amit leírok, az az esetek 99%-ban mindig igaz. Nyilván vannak költői túlzások. Mindent leírok azonban, amit megélek és talán ez a legfontosabb az én munkásságomban

- közölte a TV2 kameráinak, kiemelve, nem érdekli őt, mit gondolnak az emberek róla.

Az egész koncepció egy olyan koncepció, ami magát alakította és nem én találtam ki, hanem kitaláltatta magát. Az egész életem, életszituációm úgy hozta, hogy történt, ami történt, éltem, ahogy éltem, hibáztam, ahogy hibáztam. Én ezeket a dolgokat egy album formájában csokrosítottam.

A népszerű rapper, aki nemrég életében először adhatott koncertet a Campus Fesztivál nagyszínpadán azt is elárulta, hogy habár valóban megszenvedte a szakítást, már túllépett rajta:

Majdnem belehaltam, de itt vagyok. Volt ára a tavalyi évemre nézve, de ez nem egy olyan dolog, amin ne lehetett volna túllépni és én örülök, hogy megéltem. Hogy ilyen mélyen megéltem.