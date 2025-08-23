Magyar és külföldi sztárikrek: íme a legismertebb párosok!

Az Ikrek világnapja alkalmából sok név előkerült, akiket te is ismerhetsz. Ezek a sztárikrek ünnepelhettek tegnap:

Köllő Babett testvérével feliratkozott a sztárikrek közé (Fotó: hot! magazin)

Sztárikrek

Köllő Babett és Köllő Roland

Sokan meglepődnek, amikor kiderül: a színházak és tévéműsorok dívája, Köllő Babett nem egyke. Ikertestvére Roland kevesebbet mutatkozik a nyilvánosság előtt, de a testvéri kapocs nagyon szoros köztük.

Ma van az ikrek világnapja, és nem is tudnám szebben ünnepelni, mint azzal, hogy megosztom: milyen hálás vagyok azért, hogy Roland az ikertestvérem. Ez a kötelék különleges és megbonthatatlan – két szív, ami mindig összhangban dobog, bárhol is vagyunk. Nagyon szeretlek, és mindig büszke leszek arra, hogy ikrek vagyunk.

– írta testvéréről legújabb posztja alá Köllő Babett.

Király Viktor és Király Benjamin

A legismertebb magyar ikerpár kétségkívül a Király-fiúk párosa. Viktor a Megasztár győzelmével robbant be a köztudatba, később az Eurovíziós Dalfesztiválon és az amerikai The Voice-ban mutatta meg tehetségét. Ikertestvére, Benjamin szintén próbálkozott az énekléssel, de végül inkább más utat választott.

A Király-fiúk párosa (Fotó: hot! magazin)

Magyar celebek, akiknek ikrei születtek

Nemcsak ikerpárokat találunk a hazai sztárvilágban, hanem olyan hírességeket is, akiknek ikergyermekeik vannak. Rúzsa Magdi például hármas ikrek édesanyja, az ország szinte vele ujjongott, amikor megmutatta gyermekeit. Kozma Orsi szintén ikrek büszke édesanyja, aki nyíltan mesélt már arról, mennyi kihívással is jár egyszerre két gyermeket nevelni.

A világban is híres ikerpárok

Dylan és Cole Sprouse a Disney csatorna sztárjaiként lettek világhírűek a Zack és Cody élete című tinisorozatnak köszönhetően. Mary-Kate és Ashley Olsen pedig talán a valaha volt legismertebb ikerpár, akik gyerekszínészként robbantak be. Az biztos, hogy az ő nevüket mindenki ismeri. És nem maradhat ki a sorból James és Oliver Phelps sem, akik a Harry Potter-filmekből ismert Weasley-ikrek megformálói a rajongók azóta is imádják ezt az ikonikus párost.

Palvin Barbi férje ikertestvérével (Fotó: Billy Bennight)

Bárhol is vagyunk egy biztos: az ikrek mindig különleges figyelmet kapnak. Van, hogy együtt válnak híressé, máskor csak az egyikük kerül reflektorfénybe. Te ismerted ezeket a párosokat?