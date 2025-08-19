„Cukikák” – tündériek, nem hiszed el mennyit nőttek Rúzsa Magdi hármas ikrei

Nem túlzás azt állítani, hogy amióta Rúzsa Magdi feltűnt a Megasztár színpadán egy csapásra az ország kedvence lett, népszerűsége azóta is megállíthatatlan.

Az énekesnő iránti rajongás azóta pedig csak még inkább megnőtt, hogy 2022 februárjában életet adott ikreinek, Lujzának, Kevének és Zalánnak, hiszen egy egészen új oldaláról is megismerhették a rajongói. Illetve arról sem szabad megfeledkezni, hogy a tündéri hármas ikreket egyszerűen nem lehet nem imádni, ezért mindig nagy öröm a sztármami követőinek, ha a kicsikről is posztol a közösségi oldalán.

Ilyen nagyot nőttek Rúzsa Magdi hármas ikrei

Mint ahogy tette azt most, is az énekesnő legfrissebb bejegyzése alapján a család már javában készül az augusztus 20-ai ünnepségre, az ikrek pedig már különösen izgatottak.

Mesterségek ünnepe a várban

– írta a tündéri, lapozós fotókhoz Rúzsa Magdi.

A fotókon pedig az is jól látszik, hogy milyen nagyot nőtt már a kis Lujza, Keve és Zalán, akivel Magdi követői nem is tudnak betelni.

