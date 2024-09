Peter Srámek megmutatta, mi van a szoknyája alatt – videóval

Múlt hétvégén elstartolt a Sztárban Sztár All Stars verziója, a korábbi évadok legkülönlegesebb szereplői tértek vissza megmérettetni magukat. Élükön a szlovák származású énekessel, Peter Srámekkel, aki Tóth Gabi bőrébe bújt.

Peter Srámek Tóth Gabiként tarolt, volt azonban egy részlet, amit a zsűri nem láthatott (Fotó: Bors)

Peter Srámek nem borotválta le a lábait

A zsűri tátott szájjal figyelte a parádés utánzást, még a szintén versenyben lévő Tóth Gabi is elismeréssel adózott az este talán legsikeresebb produkciója előtt. Amit azonban a nézők nem láthattak, az az, hogy mi is volt Srámek blúza és szoknyája alatt… A kebleit illetően a Borsnak elárulta:

– Ez nem volt annyira nehéz. Annak idején, amikor Tina Turner voltam, köldökig kivágott ruhában, és úgy csináltak nekem női ciciket, az sokkal nehezebb volt. Ez most csak egy kis tömés. Ami a szoknya alatt van, azt Gabi le is videózta. Én megmondtam, hogy a lábaimat nem fogom leborotválni, mert hosszú a szoknyám, és nem lehet látni. Viszont a mellkasomat leborotváltam, a kézfejemet is – sorolta Srámek. A színfalak mögött a Korda Györgynek maszkírozott Zámbó Krisztián is feltűnt, aki rátett egy lapáttal a szürreális beszélgetésre: a jelmeze részeként felragasztott mellkasszőréből szórt egy kicsit még az alkalmi Tóth Gabi lábszárára…

„Nagyon-nagyon büszke rám, könnyes volt a szeme"

A műsor után az önfeledt jókedv uralkodott, azonban a színpadon Sramek nagyon komolyan vette a feladatot:

– Mondtam Gabinak, hogy hidd el, ez az a dal, amit soha senki nem próbálna meg parodizálni, és hogy én a szívemet-lelkemet beleteszem, mert tudom, hogy neked mennyire fontos. A produkció után, amikor beszéltünk, mondta, hogy nagyon-nagyon büszke rám, könnyes volt a szeme, átjött, amit akartam hozni, amit kihoztam magamból! – idézte fel a Borsnak Srámek.